Jaguariúna adota coleta de lixo por contêiners nos bairros Recanto Camanducaia e Vila Primavera

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, deu início nesta segunda-feira, 08, à nova etapa da implantação da iluminação de LED nas vias do município. Ao todo, serão implantados nesta etapa 800 pontos de iluminação nos próximos 30 dias.

O serviço, realizado com recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), será executado nas vias da região central, além da Avenida Pacífico Moneda, Rua Maranhão, Parque dos Lagos (área interna e entorno), onde serão feitos a remoção das luminárias de vapor de sódio e dispositivos existentes e a instalação de luminárias de tecnologia LED e dispositivos necessários.

Outros 330 pontos de LED também serão instalados em outra etapa do serviço, na Estrada Alberto Macedo Junior (JGR 354), Estrada do Bruno e Estrada JGR 221 – Amadeu Bruno.

Essa é mais uma etapa de implantação da iluminação de LED, que deverá ser expandida para todo o município. O serviço integra o cronograma do programa de modernização da iluminação pública de Jaguariúna, que começou em 2020 com a troca das luminárias da Avenida Pacífico Moneda e na sequência também na Emílio Marconato e Estrada Judite dos Santos Pinto (Estrada do Japonês).

A Tecnologia LED (diodo emissor de luz) é a uma das formas mais funcionais do mundo eletrônico. A lâmpada de LED é muito mais eficiente que as demais, pois utiliza 95% de sua energia para geração de luz. Ou seja, apenas 5% da energia é desperdiçada. Já as lâmpadas incandescentes dispersam 50% da energia em forma de calor. Por isso aquecem muito mais o ambiente, diferente das lâmpadas de LED.

Por serem mais eficientes, consomem muito menos energia. O LED é cerca de duas vezes mais econômico que as lâmpadas fluorescentes e até oito vezes mais econômico que as lâmpadas incandescentes., gerando assim uma economia significativa de energia. As lâmpadas de LED também possuem uma vida útil maior que as outras formas de iluminação.

Foto: Samuel Oliveira

