Itaquá Rodeio Fest 2023 tem novo sistema para venda de ingressos e gestão de consumo

Evento Beerland acontece no amplo estacionamento da Galeria Carrefour Jundiaí com programação de sabores, música e diversão para todos os públicos

A partir desta quinta-feira, 07 de setembro, a área externa da Galeria Carrefour Jundiaí entra na rota do maior festival de cerveja artesanal itinerante do Brasil. O Beerland permanece no local durante todo o feriado prolongado, de quinta à domingo, 10. São diversas variedades especiais de cerveja como a Witbier de Maracujá, Amora, Laranja e Limão e a IPA com Jack Daniels, as mais tradicionais como Pilsen, IPA, APA, Black e Vinho também fazem parte de um catálogo com 16 estilos diferentes que totalizam mais de 10 mil litros servidos em cada evento. Comidas e outras bebidas também estarão disponíveis e shows ao vivo com muito Rock´n Roll.

Além do cuidado de atender a todos os gostos nos comes e bebes, o Beerland também busca atender a todos os públicos nas atividades de lazer. Por exemplo, no espaço destinado às cervejas e seus apreciadores, no sábado e no domingo, acontece a competição “Quem bebe mais rápido um litro de chopp”. O vencedor ganha 200 reais, a caneca personalizada de 1 litro de chopp reabastecida e um kit exclusivo da cervejaria Doutor Chopp. Contudo, o festival também conta com um completo espaço kids de brinquedos infláveis e cenários instagramáveis espalhados pelo evento.

As delícias gastronômicas deverão surpreender o público pela variedade de sabores presente contando com food trucks especializados em frutos do mar, até mesmo a clássica culinária brasileira, com direito a torresmo raiz, costela no bafo, espetinhos, hambúrgueres artesanais, feijão tropeiro, e muito mais.

Na quinta, 07,, um show acústico de pop rock com Thisway abre a programação musical, seguido pela PJ 90, banda cover do Pearl Jam. Sexta-feira, 08, um show cover de Raul Seixas com o Bando do Raul é quem embala os cervejeiros. No sábado, 09, dividem o palco Valvulados & Carburados com rock dos anos 80 e 90, Deloreans80 com mais flashbacks clássicos e o dia termina com o Molina’s Creedence Cover Brasil. No último dia, domingo, 10, as divas do rock ganham uma homenagem no show de João Carllos & Giselle Vergna, Amazai traz o raggae para a Beerland e o Foo Five encerra a programação com seu tributo ao Foo Fighters Cover.

Serviço

Beerland Jundiaí

Local: Galeria Carrefour Jundiaí

Data: 7 a 10 de setembro (quinta a domingo)

Horário: Das 12h às 22h

Endereço: Estacionamento da Galeria Carrefour Jundiaí – Avenida Profª Maria do Carmo Guimarães Pellegrini,800 Jundiaí

Entrada: Gratuita

Programação:

07/09 – Quinta-feira

16h – ThisWay (pop rock acústico)

20h – PJ 90 (Pearl Jam Cover)

08/09 – Sexta-feira

20h – Bando do Raul (Raul Seixas Cover)

09/09 – Sábado

14h – Valvulados & Carburados (rock anos 80 e 90)

16h – Deloreans80 (flashback)

20h – Molina’s Creedence Cover Brasil (Creedence Cover)

10/09 – Domingo

13h – João Carllos & Giselle Vergna (Tributo às Divas Rock)

16h – Amazai (reggae)

19h – Foo Five (Foo Fighters Cover)

