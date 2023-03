IPTU: cota única com 10% de desconto vence em 10 de março em Holambra

A Prefeitura de Holambra abriu nesta segunda-feira, 27, inscrições de processo seletivo para contratação, em caráter temporário, de Professor Titular de Educação Básica I e Professor Titular de Educação Básica II nas disciplinas de Turismo, Educação Física e Inglês. Interessados devem ir até o dia 3 de março ao Departamento Municipal de Educação, localizado na Rua Solidagos, 48, no Jardim Morada das Flores, com cópia do documento de identidade. O atendimento é realizado das 8h às 11h e entre 13h e 15h30.

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico da cidade, podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais (na data de contratação) que possuam formação em curso superior de Pedagogia com licenciatura plena e habilitação específica para a docência na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, ou curso normal superior, no caso de inscrições para PTEB I. Para cargos de professor titular de Educação Básica II o candidato precisa de formação superior com licenciatura plena e com habilitação específica para os diversos componentes curriculares ou em área própria ou formação em área correspondente ou ainda complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente para a docência nos anos finais do ensino fundamental.

LEIA TAMBÉM:

A remuneração é de R$3.103,46 por mês para 30 horas semanais (PTEB I) e de R$22,24 a hora/aula, com carga horária de 24 horas semanais, para PTEB II. Segundo a diretora municipal de Administração e Recursos Humanos, Grassi Gomes, o processo seletivo se faz necessário uma vez que foram esgotadas as convocações de Concurso Público para a vaga. Ela explica ainda que a avaliação contará exclusivamente com análise de currículo.

O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico de sexta-feira, 25 de fevereiro, em www.holambra.sp.gov.br.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui