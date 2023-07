Inverno traz alerta para cuidados com a saúde dos pets

Médica-veterinária da UniMAX orienta sobre como proteger cães e gatos das baixas temperaturas

O inverno está aí e com as baixas temperaturas aumentam-se os riscos à saúde de cães e gatos. Algumas doenças são mais comuns nesse período, principalmente as respiratórias, e se não forem tratadas corretamente podem trazer danos irreversíveis a saúde dos pets.

A médica-veterinária, docente e supervisora da Clínica de Pequenos Animais do Hospital Veterinário do Centro Universitário Max Planck (UniMAX), do Grupo UniEduK, Danieli Perez Fernandes, alerta que entre os cachorros a doença que mais acomete cães no inverno é a traqueobronquite infeciosa canina (TCI), também popularmente conhecida como gripe canina.

“Ela acomete principalmente vias aéreas superiores e que pode apresentar como sintomas secreção nasal, febre, engasgos e em casos mais graves pneumonias”, alerta Danieli.

Considerada altamente contagiosa, a cinomose ou Canine Distemper Virus (CDV) é uma doença viral que se torna ainda mais perigosa aos cães no frio. A doença contém fases de acometimento respiratório, gastrointestinal e até neurológico, podendo levar o animal a ter graves sequelas e até mesmo ir a óbito.

Entre os felinos, a médica-veterinária do Centro Universitário Max Planck destaca a rinotraqueíte, conhecida como gripe felina. “É uma enfermidade que acomete o trato respiratório dos gatos, podendo apresentar sinais como espirros, secreção nasal e lesões oculares”, revela.

Portadores de doenças articulares, como artrose e artrites, gatos idosos acabam tendo também um agravamento das dores. Ainda no frio, os felinos tendem a dormir por mais tempo. Isso faz com que utilizem a caixa de areia com menos frequência, predispondo a retenção urinária e fecal. O animal pode também ganhar mais peso, uma vez que se exercita menos.

Entretanto, apesar do tempo maior de sono, o comportamento não deve ser encarado com preocupação. “O alerta fica caso o animal fique letárgico, não se alimente normalmente, fique com os pelos feios e emaranhados ou então se recusa a interagir com o tutor. Qualquer comportamento anormal deve ser investigado por um médico-veterinário”, recomenda Danieli.

Veja 5 dicas para proteger seu pet do frio

Apesar de as doenças de inverno terem tratamento e cura, a médica-veterinária da UniMAX reconhece que a prevenção é sempre o melhor caminho. Para ela, algumas ações bem simples nos dias de baixas temperaturas são indispensáveis e fazem toda a diferença para garantir saúde ao pet. Confira:

1 – Evite passeios em dias gelados e banhos frequentes, principalmente em pets idosos;

2 – Providencie roupinhas, casinha ou cobertores para que tenha um lugar quentinho e aconchegante para dormir;

3 – Garanta a segura do seu pet, evitando que ele fique próximo a lareiras e aquecedores;

4 – Mantenha a vacinação em dia, para manter o animal sempre saudável;

5 – Seu pet está diferente, leve-o imediatamente a um médico-veterinário.

