Inscrições para vestibular do polo de Holambra da Univesp seguem até dia 30

O Departamento Municipal de Esportes de Holambra está com as inscrições abertas para oficinas dedicadas ao treinamento e prática de quatro diferentes modalidades: judô, condicionamento físico feminino, ginástica aeróbica e atividades físicas adaptadas. Os interessados devem fazer o cadastro na sede do setor, ao lado do Estádio Municipal Zeno Capato, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

A oficina de judô é aberta a crianças, jovens e adultos com mais de 4 anos. As aulas acontecerão no Ginásio Municipal às segundas, quartas e sextas em três horários: das 9h30 às 10h30, das 10h30 às 11h30, das 13h30 às 14h30 e das 14h30 às 15h30. A de condicionamento físico para mulheres, por sua vez, atenderá meninas com mais de 7 anos, também no Ginásio, às terças e quintas – sempre das 8h às 10h e das 14h às 16h.

LEIA TAMBÉM:

A Praça do Moinho abrigará aulas de ginástica aeróbica para pessoas a partir de 16 anos. Elas acontecerão às segundas e sextas das 8h às 9h e das 9h10 às 10h10. Também às quartas e quintas das 19h30 às 20h30 e das 20h40 às 21h40. As atividades físicas adaptadas, voltadas a público com diferentes tipos de limitações, fecha o leque de oficinas disponibilizadas nesta etapa. Os encontros serão no Ginásio Aberto, ao lado do Complexo Aquático Municipal, somente às segundas-feiras, das 8h às 10h e das 14h às 16h.

“Nossa meta, com o lançamento das oficinas, é oportunizar lazer, bem-estar e qualidade de vida a públicos com diferentes idades e interesses”, explicou o diretor da pasta, André Luís Buzzerio. “É uma orientação do prefeito que pretendemos ampliar, com mais modalidades, ao longo dos próximos meses”.

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento Municipal de Esportes presencialmente ou pelo telefone (19) 3802-4711.

Oficina de Judô

Idade: a partir de 4 anos

Aulas às segundas, quartas e sextas

Horários: 9h30, 10h30, 13h30 e 14h30

Condicionamento Físico Feminino

Idade: mulheres a partir de 7 anos

Aulas às terças e quintas

Horários: 8h e 10h

Ginástica Aeróbica

Idade: a partir de 16 anos

Aulas às segundas e sextas / quartas e quintas

Horários: 8h e 9h10 / 19h30 e 20h40

Atividades Físicas Adaptadas

Idade: a partir de 16 anos

Aulas às segundas-feiras

Horários: 8h e 14h

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui