Inscrições para o transporte escolar com horário estendido terminam dia 31

No dia 18 de janeiro a Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna foi palco da primeira Reunião Extraordinária da Câmara do Comércio Exterior de Campinas e Região (CCCER), em conjunto com o evento Café & Negócios. A iniciativa proporcionou uma oportunidade única para empresários de Jaguariúna e da região do Circuito das Águas Paulista, que puderam desfrutar de um café enquanto estabeleciam contatos e promoviam negócios entre os presentes.

A diretoria executiva da CCCER marcou presença ressaltando a importância estratégica de Jaguariúna e do Circuito das Águas Paulista para o setor de comércio exterior e logística. O evento teve início com a apresentação dos empresários presentes, compartilhando insights sobre seus negócios. Em seguida, a Gerente Executiva da ACIJ, Katia Camargo, destacou o papel vital da entidade no desenvolvimento econômico diário do município, apresentando as diversas atividades e serviços oferecidos aos associados, além de disponibilizar as instalações da nova sede.

O ex-presidente João Rodrigues trouxe à tona sua contribuição à entidade, destacando iniciativas como o movimento do Turismo de Negócios, Educação Empreendedora nas Escolas e a recente aprovação da Lei da Liberdade Econômica no município. João enfatizou seu voluntariado no Projeto Líder do Sebrae Nacional, resultando na criação da Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP), cuja primeira presidente é a empreendedora Laura Umbelina Santi.

Após as apresentações, o Presidente da CCCER, Marcio Barbado, deu início à Reunião Extraordinária, apresentando os diretores executivos e suas funções voluntárias na Câmara. Ele destacou que a CCCER é uma organização privada, sem fins lucrativos, cuja missão é integrar parceiros públicos e privados para apoiar empresários e fomentar a cadeia de negócios relacionados ao comércio exterior na macrorregião de Campinas e região.

Barbado abordou indicadores do comércio exterior no Brasil e na região, ressaltando o potencial de crescimento e a importância de promover o conceito do comércio exterior (importação e exportação) entre os empresários. Ele enfatizou que as empresas podem seguir uma trilha, começando como filiadas (isenção) e, posteriormente, tornando-se associadas mediante o pagamento de uma pequena taxa anual, o que garante inúmeros benefícios, incluindo o contato com especialistas de diversas áreas para garantir o sucesso no comércio exterior.

O ponto alto da reunião foi a apresentação dos novos Diretores da CCCER: o professor, mestre e futuro doutor em Cidades Inteligentes, Sr. Luciano Eduardo Caciato, que assumirá a recém-criada Diretoria de Cidades Inteligentes, e o Líder Empresarial Sr. João Rodrigues dos Santos, responsável pela nova Diretoria de Expansão do Circuito das Águas Paulista.

O Prof. Luciano expressou sua satisfação em fazer parte da Câmara, enxergando grande sinergia na região em relação ao tema Cidades Inteligentes, destacando o potencial para desenvolver negócios e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Já o Sr. João Rodrigues enfatizou sua alegria em integrar a Câmara, ressaltando a importância de estabelecer conexões entre os diversos atores da região para impulsionar o desenvolvimento do Circuito.

A chegada da CCCER a Jaguariúna gerou grande entusiasmo entre os presentes, principalmente entre empreendedoras que aspiram a expandir seus negócios para o exterior. Destaque também para a formação de um novo grupo na Câmara, composto por mulheres empreendedoras, conforme ressaltado pelo Diretor Luiz Guimarães em seu discurso.

A união de todos, especialmente através de entidades e organizações representativas, certamente contribuirá para o desenvolvimento da região.

