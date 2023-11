Inscrições para curso técnico de Logística são prorrogadas em Artur Nogueira

Curso é oferecido pela Classe Descentralizada da ETEC Trajano Camargo; interessados devem se inscrever no vestibulinho até 13 de novembro

As inscrições para o vestibulinho da ETEC Trajano Camargo – Centro Paula Souza foram prorrogadas. Agora, os estudantes que tiverem interessem podem realizar suas inscrições até às 15 horas da próxima segunda-feira, 13, pelo site. O valor da taxa de inscrição é de R$34.

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o curso técnico de Logística para 2024.



40 vagas para logística

Com início no 1° semestre de 2024 e duração de três semestres, o curso técnico de Logística será oferecido pela ETEC Trajano Camargo, na Classe Decentralizada do município. As aulas serão presenciais, com carga horária total de 1.200 horas.

Serão apenas 40 vagas disponíveis e os candidatos precisam ter concluído o Ensino Médio, ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio.



Sobre a prova

A prova será aplicada em 10 de dezembro, na classe descentralizada da ETEC em Artur Nogueira, localizada na Rua Humberto Rossetti, Nº 711, no Jardim Ouro Branco – ao lado da EMEF Francisco Cardona.

Cronograma

Até às 15h do dia 13 de novembro – Inscrições para o Vestibulinho Etec

06/12 – Divulgação dos locais de prova

10/12 – Aplicação das provas

14/12 – Publicação do gabarito

