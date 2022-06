Iniciadas obras de recapeamento asfáltico em vicinal que liga Holambra a Jaguariúna

As obras levarão asfalto novo a cerca de 2,4 quilômetros de pista

Começaram nesta semana as obras de recapeamento da estrada vicinal HBR-010, que liga a região central de Holambra ao bairro Camanducaia e à divisa com Jaguariúna. As obras, que integram pacote de investimento do Governo do Estado por meio do Programa Novas Vicinais, levarão asfalto novo a cerca de 2,4 quilômetros de pista.

Serão empregados, ao todo, R$6,6 milhões nesta e em outra melhoria, na cidade de Cosmópolis, a estrada municipal CMS-470. Em Holambra, com verba indicada pelo deputado estadual Barros Munhoz com apoio do deputado federal Vanderlei Macris. A primeira etapa dos serviços consiste no ajuste da base, fortemente castigada, para posterior aplicação de massa asfáltica e sinalização.

“Essa é uma conquista importante e há muito tempo aguardada pelos moradores”, destaca o prefeito Fernando Capato, que esteve no local para acompanhar a chegada das máquinas. “Vamos recuperar um serviço mal feito e que por anos prejudicou o tráfego nesse trecho, que é um corredor movimentado e importante”.

De acordo com o prefeito, a expectativa é que as obras sejam concluídas em algumas semanas. “Será um benefício grande para centenas de pessoas. Sou grato ao deputado Barros Munhoz, ao Vanderlei Macris e, em especial, ao governador Rodrigo Garcia pelo compromisso que têm com a nossa cidade e região”, diz.