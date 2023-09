Ingresso do show de aniversário de Jaguariúna com Lucas Lucco é um kg de alimento não-perecível

Jaguariúna recebe nesta sexta, sábado e domingo, dias 01, 02 e 03 de setembro, uma encantadora Festa Italiana. Com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo municipal, o evento ocorre no Boulevard, ao lado do Centro Cultural.

A entrada é franca. O evento regado de música, dança e comidas típicas.

LEIA TAMBÉM:

Nesta sexta, o evento da Elo Produções recebe show de Soul Boogie Orchestra, a partir das 20h. No sábado, as atrações tem início às 12h30 com a Orquestra Sanfônica de Americana – Viva a Itália; às 14h30 tem Jonas Francisco La Bella Italia; às 17h30 tem desafio musical com Camila Moraes e Raquel e finalizando o sábado tem grande show com Tony Angeli, às 20h.

No domingo, a festa começa às 14h com Jonas Francisco La Bella Italia e no fim da noite, mega encerramento com a Banda Monallizza Tim Maia Cover, à partir das 19h.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui