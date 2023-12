Incêndio atinge galpão de materiais recicláveis e interdita faixa da SP-340, em Jaguariúna

Chamas começaram na madrugada desta segunda-feira, 04. Não houve vítimas

Um incêndio atingiu um galpão com materiais recicláveis no km 138 da Rodovia Governador Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Jaguariúna, na madrugada desta segunda-feira, 04. Ninguém se feriu.

Segundo apuração as chamas começaram por volta da 1h. Por conta do trabalho de rescaldo, uma faixa da rodovia precisou ser interditada, causando 6,4 km de congestionamento durante o período da manhã onde muitos trabalhadores utilizam a via.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Não há informações sobre a causa do incêndio.

Por volta das 12h, a via não estava mais interditada, e, por consequência, sem congestionamento.

