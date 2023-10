Incêndio atinge empresa de óleos vegetais em Paulínia

Volume de tráfego foi 5,9% inferior ao previsto pela Rota das Bandeiras. Concessionária também registrou 15 acidentes durante os cinco dias de operação

As rodovias do Corredor Dom Pedro receberam um total de 800.737 veículos durante os cinco dias de operação especial de tráfego para o Feriado de Aparecida, entre os dias 11 e 15 de outubro. O volume de tráfego registrado foi 5,9% inferior ao previsto pela Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela operação da malha rodoviária que reúne cinco rodovias e três vias de acesso, totalizando 297 km de extensão.

De acordo com a Rota das Bandeiras, a saída antecipada para o feriado – o movimento no Corredor Dom Pedro na terça-feira, 10/10, foi acima da média – e a instabilidade climática, com períodos de chuva forte e frio durante o feriado, contribuíram para uma circulação de veículos inferior à prevista, especialmente no deslocamento de veículos para as praias do Litoral Norte do estado.

O maior volume de tráfego durante o feriado foi registrado na rodovia D. Pedro I (SP-065), que recebeu 554 mil veículos, equivalente a 69% do movimento total ao longo do Corredor Dom Pedro. Já na rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), a Concessionária registrou um fluxo total de 117 mil veículos, enquanto outros 102 mil veículos passaram pela rodovia Eng. Constâncio Cintra (SP-360). Na rodovia Romildo Prado (SP-063), que garante a ligação entre Itatiba e Louveira, foram 26 mil veículos.



Acidentes

Durante o feriado prolongado, a Rota das Bandeiras registrou um total de 15 acidentes, com 18 feridos em estado leve e três vítimas fatais. A primeira ocorrência fatal foi registrada na altura do km 63 da rodovia D. Pedro I (SP-065), em Bom Jesus dos Perdões, e envolveu a colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta; enquanto a segunda foi registrada na altura do km 174+900 da rodovia Prof. Zeferino Vaz (SP-332), em Conchal. Uma colisão seguida de capotamento, envolvendo dois utilitários, resultou em duas vítimas fatais.

