Imagem e Som da UFSCar recebe inscrições para pós-graduação

O espetáculo está de volta com uma nova temporada e muitas novidades

Para comemorar o aniversário da cidade de São Paulo, o Circo do Tirú abre uma nova sessão extra nesta quinta-feira, 25, às 17h30. O espetáculo, que é sucesso de público, está localizado no Shopping Aricanduva, com nova temporada e várias novidade: Novas performances, palhaço Zé Ninguém (que veio do Nordeste para o circo); novo número de Malambo, dança tradicional argentina, variação dos tradicionais números com fogo e muito mais!

Sobre a criação do Circo

Tirullipa deu início a um dos projetos mais importantes de sua vida em maio de 2023: Retornar ao lugar onde nasceu. Após 30 anos, o showman volta ao picadeiro. Desta vez, como a estrela maior, para apresentar o espetáculo ABRACADABRA.

“É muito gratificante poder trazer o circo – a minha raiz – para São Paulo. Meu desejo é que a felicidade seja prioridade neste show”, afirma o artista que já arranca gargalhadas com conteúdos irreverentes para milhares de pessoas nas redes sociais.

O Circo do Tirú estreou no dia 11 de maio, com uma superprodução com mais de 50 artistas no palco. Uma experiência única de cores, música e muita emoção, homenageando as crianças de todas as gerações: as que brincam em 2023 e também aquelas que moram na memória e no coração dos adultos.

Nova temporada – São Paulo

LOCAL: CIRCO DO TIRÚ NO SHOPPING ARICANDUVA

ENDEREÇO: Av. Aricanduva, 5555 – Aricanduva, São Paulo – SP, 03527-900

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: TODOS OS DIAS DAS 10h ÀS 22h

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

DURAÇÃO: 120 MINUTOS

ACESSIBILIDADE: SIM

CANAL DE VENDAS OFICIAL: uhuu.com – com taxa de serviço

BILHETERIA FÍSICA – SEM TAXA

