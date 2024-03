I’m lovin’ it!: Volta às aulas dos alunos do CNA Jaguariúna será festejada no McDonald’s

O CNA e o McDonald’s de Jaguariúna se uniram para uma deliciosa campanha de volta às aulas. É o “Welcome CNA Students!”

Pela primeira vez o CNA irá oferecer aos seus alunos a recepção de volta às aulas fora da escola. E o local escolhido foi o McDonald’s de Jaguariúna. As equipes das empresas parceiras estão elaborando o evento para oferecer um dia com muita diversão, e claro, acompanhado de um lanche do Méqui. Os alunos do CNA Jaguariúna receberão antecipadamente um vale para ser consumido durante o evento e, além disso, serão convidados a participar de brincadeiras tendo sempre o idioma inglês na comunicação.

O evento contará com a supervisão das equipes do CNA e do Méqui, que darão o suporte necessário aos alunos na realização das atividades. “Geralmente entregamos um brinde de boas-vindas aos nossos alunos no início das aulas. Nesse ano, como parte das comemorações dos 15 anos do CNA Jaguariúna, daremos as boas-vindas aos nossos alunos oferecendo um vale lanche do McDonald’s”, informa Silvia Azevedo, diretora do CNA.

“Nos dias 08 e 09 de março as equipes do CNA e do Méqui estarão unidas para receber os alunos e famílias e oferecer, além do lanche, atividades para tornar o evento ainda mais divertido”, comenta Silvia.

A parceria firmada entre as duas empresas oferece cursos de inglês, com descontos exclusivos, aos colaboradores do McDonald’s e familiares. Já os alunos do CNA, usufruem da parceria com a oportunidade de terem, ao longo do semestre, aulas de conversação totalmente em inglês fora das salas de aula, simulando como é estar num restaurante do Méqui no exterior.

Além disso, a parceria oferece à comunidade a oportunidade de participar de eventos e oficinas para crianças em datas comemorativas como o McDia Feliz e o Halloween, por exemplo.

Serviço

Datas: dias 08/03 das 17h30 às 19h30; e dia 09/03 das 11h30 às 13h30.

Local: McDonald’s Jaguariúna

Rua Cândido Bueno, 746 Centro Jaguariúna

