Hospital de Jaguariúna ganha novos equipamentos

A secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna, Graça Albaran, esteve em Brasília durante essa semana e foi recebida pela Ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O encontro teve como objetivo angariar recursos para o desenvolvimento de novos projetos turísticos no município e debater as propostas do governo para o setor.

A secretária classificou o encontro como “muito proveitoso” e avaliou as perspectivas para o futuro. “Nossa reunião serviu para apresentar Jaguariúna e os encantos da nossa cidade. Somos porta de entrada do Circuito das Águas, temos uma localização privilegiada na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Tenho certeza de que os recursos vão chegar e serão aplicados de forma inteligente, atraindo cada vez mais visitantes e movimentando a economia local”, avalia Graça.

Virada feminina

Além do encontro com a Ministra do Turismo, a secretária Graça Albaran também esteve com a Ministra Cida Gonçalves, do Ministério da Mulher. A pauta da reunião foi o núcleo de trabalho para propostas de políticas públicas para mulheres por meio da Virada cultural feminina.

