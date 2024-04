Holambra sedia abertura dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista na próxima semana

A versão holambrense de uma das mais tradicionais e populares festividades da Holanda, o Dia do Rei, contará com atividades artísticas, gastronômicas, esportivas e culturais. O evento será realizado no dia 28 de abril, a partir das 7 horas da manhã, na Praça do Moinho Povos Unidos – e é aberto a moradores e turistas.

As comemorações começam logo cedo com a largada da 10ª edição da Corrida do Rei – prova de pedestrianismo com percursos de 3km, 5km e 10km pelos principais cartões postais da cidade. As inscrições para esta atividade seguem abertas, disponíveis em www.corpuseventos.com/inscricoes.

“Este ano, para celebrar o Dia do Rei e a 10ª edição da corrida, quem participar da prova ou vier ao evento vestido com roupas ou adereços cor de laranja, que representa a família real holandesa e é um símbolo da festa, vai concorrer a prêmios super especiais”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti.

Após a prova, será realizada uma solenidade oficial com a participação de autoridades e, na sequência, estão previstas apresentações da Orquestra de Viola Caipira do município, dos Gaiteiros de Holambra, do Grupo de Dança Folclóricas da cidade e da Fanfarra Amigos de Holambra. A festa contará ainda com uma surpreendente chuva de papel colorido e a distribuição gratuita de café e bolo ao público presente.

“Esta é uma festa muito especial para o nosso município, que integra o Calendário Oficial do Estado de São Paulo e que preserva a história dos imigrantes que fundaram nossa cidade”, explicou o prefeito Fernando Capato. “É um momento de confraternização entre visitantes e moradores, brasileiros e holandeses”.

Festival Gastronômico e Feira de Artesanato

Além destas atrações, o espaço abrigará, a partir das 8h, um Festival Gastronômico com food trucks que comercializarão pratos típicos holandeses. O público presente poderá conferir ainda a Feira de Artesanato de Holambra, que realizará, nesse dia, um Mercado de Pulgas, com a exposição, venda ou troca de diversos produtos, entre 8h e 12h.



Diversos setores mobilizados para o Dia do Rei

No fim de semana da festa, dias 27 e 28 de abril, estão programadas diversas ações por toda a cidade. Os principais pontos turísticos do município estarão enfeitados com a cor laranja, o comércio foi convidado a decorar as vitrines e os restaurantes comercializarão pratos típicos especiais para celebrar a data.

