Holambra registra 38 novos casos de Covid-19 na última semana

O Fundo Social de Solidariedade de Holambra dá início na próxima semana à campanha “Inverno Sem Frio”, iniciativa que tem por objetivo a arrecadação de agasalhos, meias e cobertores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social a enfrentar o período de baixas temperaturas que se aproxima. Em função da pandemia serão aceitas, a exemplo do que aconteceu no ano passado, apenas peças novas.

Empresários e moradores da cidade interessados em participar podem entregar as doações a partir de segunda-feira, 24, em um dos 15 pontos de coleta espalhados pela cidade (confira lista abaixo). “Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Departamento de Promoção Social, que irá destiná-los para as famílias em situação de vulnerabilidade monitoradas pela pasta”, explica a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Yvonne Capato. “Peço que a comunidade nos auxilie nessa campanha. Vamos juntos ajudar as pessoas que precisam neste inverno”.

A iniciativa de trabalho com peças novas se dá em função da prevenção à Covid-19. A contaminação por meio de roupas usadas é possível, uma vez que elas podem se tornar fontes de transmissão da doença pelo contato. A distribuição dos itens acontecerá a partir do dia 31 de maio, em formato adequado e protegido contra o novo coronavírus. Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-4231.

Confira abaixo os pontos de coleta:

Prefeitura de Holambra

Alameda Maurício de Nassau, Alameda Maurício de Nassau, nº 444 – Centro

Villa dos Bichos

Rua Solidagos, nº 403 – Morada das Flores

Condomínio Duas Marias

Rua Croton, s/nº – Groot

Residencial Nova Holanda

Avenida Nogueiras – s/nº – Bairro Residencial Nova Holanda

Residencial Palm Park

Rua Campo das Palmas, s/nº – Parque Residencial Palm Park

Residencial Flor D’Aldeia

Rua das Dálias, 11 – Flor D’Aldeia

Farma Holambra

Rua Campo do Pouso, nº 678 – Secção A – Centro

Farmácias Multidrogas

Rota dos Imigrantes, 636 B – Centro

Supermercado Eva (Centro)

Rota dos Imigrantes,235 – Centro

Supermercado Eva (Imigrantes)

Rua Eltink, nº 431 – Imigrantes

PSF Imigrantes

Rua Van Aken, s/nº – Imigrantes

Mercado Imigrantes

R. Schoenmaker, nº 74 – Imigrantes

Auto Posto Pioneiro

Rua Rota dos Imigrantes, nº 167 – Centro

Departamento Municipal de Promoção Social

Rua Protéas, nº 188 – Sala 2 (ao lado da Polícia Municipal) – Morada das Flores

Salão da Terceira Idade

Rua Muscaris, nº 99 – Morada das Flores