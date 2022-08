Holambra realiza chamamento público para contratação de oficineiros

AgroShow oferece oportunidade para quem deseja cursar Medicina Veterinária ou Engenharia Agronômica, gratuitamente ou com desconto

O Grupo UniEduK realiza no mês de agosto o AgroShow, concurso de bolsas de estudos para quem deseja cursar Medicina Veterinária ou Engenharia Agronômica. As inscrições para concorrer as vagas são gratuitas e podem ser feitas até 25 de agosto, no site grupounieduk.com.br/agroshow-2022/.

Podem participar do processo seletivo candidatos que concluíram o Ensino Médio ou que tenha previsão de conclusão em 2022. Pessoas com formação superior não podem disputar o concurso.

Para concorrer a uma das bolsas, que garante entre 50% e 100% de desconto no primeiro ano de faculdade, o candidato deve realizar a prova no dia 27 de agosto, a partir das 9h, nos três campus onde os cursos são ofertados: Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Centro Universitário Max Planck (UniMAX, Indaiatuba) e Faculdade de Agronegócios de Holambra (FAAGROH).

O curso de Medicina Veterinária ofertará bolsas na UniMAX e UniFAJ, enquanto que Engenharia Agronômica na FAAGROH.

Ainda durante o AgroShow os candidatos farão um tour para conhecer melhor as estruturas oferecidas pelo Grupo UniEduK. “O concurso de bolsas é a oportunidade única de o candidato testar seus conhecimentos, conseguir cursar o ensino superior com desconto especial e ainda por cima conhecer de perto a nossa instituição”, salienta o gestor do curso de medicina veterinária, Silvio Piotto.

Mais informações sobre o AgroShow o candidato encontra no edital do evento, disponível no mesmo link de inscrição.

Sobre o Grupo UniEduK

Há 23 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra – FAAGROH, instituições reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC).

Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática.

Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 10 campis, equipados com Hospital Veterinário, Interclínicas, Centro Clínico de Especialidades Médicas e Centro de Pesquisas Ambientais Agropecuárias.

Tendo como mote fornecer uma educação de qualidade e prática que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional.

Para isso, a instituição de ensino conta com o Modelo de Ensino Educar, que utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e com certificações intermediárias para aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho.

São mais de 25 opções de cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial e a distância, entre outras opções de pós-graduação, MBA, extensão e especialização.

Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

SERVIÇOS

AgroShow – Concurso de Bolsas para 2023

Cursos contemplados: Medicina Veterinária e Agronomia

Data e horário das provas: 27 de agosto | a partir das 9h

Locais de prova: UniFAJ (Jaguariúna), UniMAX (Indaiatuba), FAAGROH (Holambra)

Link de inscrição: grupounieduk.com.br/agroshow-2022/

Evento gratuito!

