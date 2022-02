Holambra realiza audiências públicas da Saúde e de Metas Fiscais no dia 24

Os carnês de tributos municipais de Holambra serão distribuídos pela Prefeitura nas próximas semanas. Mas para quem quer se adiantar às cobranças, já está disponível na internet uma alternativa de acesso aos boletos de impostos como o IPTU. O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está previsto para o dia 10 de março. No caso do ISS fixo, o vencimento é no dia 15 do mesmo mês.

Para acessar o carnê eletrônico o morador deve localizar a guia “IPTU e Tributos Municipais” na aba de “Serviços” do Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br. Os tributos estão divididos em três módulos: Rural, para recolhimento da Coleta de Lixo Rural; Imobiliário, para boletos do IPTU; e Mobiliário, para tributação de ISS Fixo, Alvará e Vigilância Sanitária.

De acordo com o diretor municipal de Finanças, Rodolfo Silva Pinto, o valor do IPTU sofreu esse ano reajuste de 10,67% – equivalente à inflação dos últimos 12 meses, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). A expectativa é que a arrecadação, em 2022, seja de R$ 7,95 milhões. “O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação da cidade e, diferentemente da maior parte dos tributos, o valor pago fica integralmente no município, sendo revertido em muitos benefícios para Holambra”, explica.

Os locais credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são as agências bancárias Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco e Itaú. Após o vencimento, o carnê deve ser pago até o dia 31 de dezembro deste ano em bancos conveniados ou em Casas Lotéricas com 2% de multa e 1% de juros ao mês.

Quem optar pelo pagamento à vista terá o benefício de 10% de desconto, assegurado por Lei Municipal. Se preferir, o contribuinte pode parcelar o tributo em até 10 vezes, com a última mensalidade prevista para o dia 10 de dezembro de 2022. Nesses casos, não há desconto sobre o valor do carnê.