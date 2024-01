Holambra realiza a partir da próxima segunda a 1ª Operação Cata-Bagulho de 2024

Os Guardas Civis Municipais de Holambra que participaram do salvamento da pequena Valentina, de 1 mês e meio de idade, se reencontraram com os pais da criança na base da corporação. A menina ficou engasgada durante a amamentação no primeiro dia de 2024. “Foram como anjos enviados por Deus. A agilidade e a capacitação deles foram excepcionais, meu sentimento é de muita gratidão”, disse a mãe Beatriz Raynara da Silva.

LEIA TAMBÉM:

Segundo o GCM Giovanni Rossi, ele e os agentes Gabriel Miranda, Mario Menezes, Roberto Nascimento e Leomar Barreira estavam no final do plantão quando o pai e a mãe da menina apareceram no local com a bebê no colo. “Ela estava com a coloração azulada porque ficou com as vias aéreas parcialmente obstruídas durante a amamentação”, relatou. Ele ainda explica que, de imediato, os servidores atenderam a menina na área externa e realizaram a Manobra de Heimlich, aplicada em situações de asfixia. Após o procedimento, a criança expeliu o líquido e começou a chorar. Em seguida, a bebê foi levada pelos agentes até a Policlínica Municipal, onde foi atendida pelas equipes de enfermagem e médica e posteriormente liberada.

“É uma situação que causa uma certa emoção em todos nós e que vai marcar a vida da gente, com certeza. Em quase 7 anos é a ocorrência que, sem dúvidas, mais me emocionou”, contou Rossi. “Agradeço o treinamento e os trabalhos constantes de capacitação que recebi, pois os ensinamentos me fizeram seguir o protocolo e salvar uma vida. Esse sentimento é único, um orgulho que não cabe no coração”, contou.

Guarda Civil Municipal de Holambra

A cidade conta atualmente com 34 guardas civis municipais que atuam nas áreas urbana e rural, garantindo a proteção à comunidade, a preservação do patrimônio, e atuando ativamente na prevenção e combate à criminalidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui