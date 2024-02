Holambra leva orientações sobre Dengue para a Rota dos Imigrantes nesta sexta

Holambra recebe nos dias 13 e 14 de abril equipes de sete cidades para a abertura e primeira etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista. As partidas de vôlei, futebol, futsal e basquete, nas categorias masculina e feminina, serão realizadas no Ginásio Municipal e no Estádio Municipal Zeno Capato. Participam da competição, além da Cidade das Flores, os municípios de Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Lindoia, Águas de Lindóia, Monte Alegre do Sul e Serra Negra.

De acordo com o diretor municipal de Esportes de Holambra, Pedro Paoliello Machado de Souza, as modalidades que farão parte da competição foram definidas na última semana durante encontro com representantes das cidades que compõem o Circuito das Águas Paulista, realizado em Lindóia. “Holambra participará da competição com equipes de futebol, futsal e basquete”, disse.

“Esse é um importante passo para consolidarmos a posição de Holambra no cenário esportivo regional”, disse o prefeito da cidade, Fernando Capato. “Competições como essa, além de estimular a prática de atividades físicas, garante a integração entre as cidades da região e a incentiva a superação de desafios”.

