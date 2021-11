Holambra lança Concurso de Decoração de Natal com premiação em dinheiro

A Prefeitura de Holambra lança nesta sexta-feira, 12, o concurso Luzes de Natal, que irá premiar as melhores decorações natalinas de residências e comércios do município. As inscrições devem ser realizadas até o dia 03 de dezembro, presencialmente, no Departamento de Turismo e Cultura, que fica no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira das 9h às 16h.

A iniciativa irá distribuir R$ 16 mil reais em prêmios, sendo R$5 mil para o 1º colocado na categoria comercial, R$3 mil para o 2º lugar e R$2 mil para o 3º. Na categoria residencial, a melhor decoração levará R$3 mil. O vice-campeão embolsará R$2 mil e, o 3º colocado, R$1 mil.

“A decoração e a iluminação devem permanecer montadas e em funcionamento no período entre 6 e 25 de dezembro”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. Ainda segundo ela, a comissão julgadora do concurso será formada por três pessoas que vão analisar itens como originalidade e criatividade, harmonia e estética e impacto visual da decoração diurna e noturna.

A premiação será realizada no dia 23 de dezembro, às 20h, na Praça dos Pioneiros. “O Natal é o período mais mágico do ano e estamos preparando uma decoração especial para os espaços públicos da cidade”, disse o prefeito Fernando Capato. “Nosso objetivo, com esse concurso, é despertar na comunidade o espírito natalino e incentivar os moradores a embarcarem conosco, transformando nossa cidade na terra do Papai Noel”.

O regulamento completo está disponível no portal da Prefeitura, em www.holambra.sp.gov.br.