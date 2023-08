Holambra lança campanha para combater faltas em consultas médicas

A Prefeitura de Holambra lançou esta semana a campanha “Sua falta faz falta para alguém”, que tem por objetivo combater as ausências nas consultas médicas na rede pública de saúde do município. De acordo com levantamento realizado pela pasta, durante o ano de 2022 o índice geral de faltas em consultas na rede pública foi de 13,9%. Dos 55.768 agendamentos realizados no ano passado, 7.771 foram desperdiçados.

Na Policlínica, 15,7% dos pacientes que marcam horário com um profissional não compareceram, seguido do PSF Santa Margarida, com 15,3%, da unidade do Palmeiras (12,5%), Fundão (11,5%) e do Imigrantes, com 9,6% de absenteísmo.

“As faltas prejudicam a rotina de trabalho e de assistência ao morador”, explica o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “A perda dos agendamentos impacta no processo de atividades, desperdício de recursos, aumento de filas de espera, além dos prejuízos que a ausência destas consultas pode gerar na saúde dos usuários”, falou.

Os cartazes afixados nas unidades de saúde e o material educativo disponibilizado em redes sociais oficiais da Prefeitura reforça a importância do comparecimento às consultas e a necessidade do aviso com antecedência, caso haja algum tipo de imprevisto. Eles alertam o paciente de que a falta é prejudicial para o andamento das agendas.

“É importante que a população entenda que o horário vago pela ausência de um paciente poderia ter sido usado por outro que necessita do atendimento. Quem falta na consulta continua precisando do médico. Dias depois volta à unidade para marcar novamente e recebe a informação de que terá de esperar. Ou seja, cria-se uma situação de que uma faltar prejudica toda a qualidade do sistema”, ressaltou Valmir. “É importante que todos colaborem para que possamos garantir um atendimento de excelência para todos”.

