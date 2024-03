Holambra inicia vacinação contra a gripe

As atividades preparadas pela Prefeitura de Holambra para celebração da Semana Santa começarão hoje com a chegada da estrela da festa, o Coelhinho da Páscoa, à cidade. Ele irá percorrer a Quinta-Feira de Sabores distribuindo ovinhos de chocolate a partir das 20h. A programação contará ainda, até o dia 30, com exposição sacra, pescaria, Vila de Páscoa e uma divertida gincana de caça aos ovos para a criançada. Todas as atividades são gratuitas.

Na sexta-feira, dia 22 de março, às 20h, ocorrerá a inauguração da tradicional Exposição da Via Sacra na Praça dos Coqueiros. A mostra contará com uma celebração ministrada pelos padres Charles Franco Peron e Francisco Ronaldo Silvestre e reunirá 15 painéis de cerca de 2 metros de altura. Também será aberta oficialmente, no mesmo horário, mas na Praça dos Pioneiros, a Vila de Páscoa, dedicada às crianças.

“O Coelhinho da Páscoa estará na Vila de Páscoa na sexta-feira, dia 22, das 20h às 22h. No sábado e domingo, dias 23 e 24, das 14h às 16h e também das 20h às 22h para tirar fotos com as crianças e distribuir ovinhos de chocolate”, contou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Na semana seguinte, ele ficará por lá na sexta, das 20h às 22h.”

Na quarta-feira, dia 27, às 20h30, os párocos retornam à Praça dos Coqueiros para percorrer com os fiéis a Via Sacra, representada em suas estações pelos painéis, desde a condenação até a ressurreição de Jesus. Na sexta, 29 de março, entre 7h e 18h, será realizada uma Pesca recreativa no lago da Nossa Prainha. A atividade é voltada apenas para moradores da cidade. O uso de vara com molinete será proibido.

Em 28 de março o Coelhinho volta às ruas do bairro Imigrantes, onde a Quinta-feira de Sabores é realizado semanalmente, para distribuir ovos de chocolate.

Caça aos Ovos

O sábado, dia 30 de março, será dedicado aos pequenos. Entre 16h e 20h, no Parque Cidade das Crianças, a garotada poderá assistir a uma fascinante peça de teatro, curtir brinquedos infláveis, fazer pintura facial, tirar fotos com o Coelhinho da Páscoa e se deliciar com pipoca. Além disso, às 17h, está prevista a divertidíssima Caça aos Ovos. Cerca de 20 mil ovinhos de chocolate serão escondidos no local e a missão das crianças, de até 10 anos, será encontrá-los. Para participar é preciso ser morador da cidade e apresentar Cartão Cidadão.

Confira a programação:

Visita do Coelho da Páscoa à Quinta-feira de Sabores

Dias 21 e 28 de março, a partir das 20h

Local: Praça dos Imigrantes, próxima à caixa d’água do bairro

Entrada gratuita

Abertura da Exposição da Via Sacra

Sexta-feira, 22 de março, a partir das 20h

Local: Praça dos Coqueiros

Entrada gratuita

Abertura da Vila de Páscoa

Sexta-feira, 22 de março, a partir das 20h

Local: Praça dos Pioneiros

Entrada gratuita

Via Sacra

Quarta-feira, 27 de março, às 20h30

Local: Praça dos Coqueiros

Entrada gratuita

Pesca Livre

Sexta-feira, 29 de março, das 7h às 18h

Local: Nossa Prainha

Entrada gratuita – atividade exclusiva para moradores de Holambra

Caça aos ovos

Sábado, 30 de março, das 16h às 20h

Local: Parque Cidade das Crianças

Entrada gratuita – atividade exclusiva para moradores de Holambra

16h – Abertura do Parque das Crianças

16h30 – Apresentação do espetáculo teatral: “Naquela Páscoa”

17h – Caça aos ovos

17h30 – Brinquedos infláveis, pintura facial, presença do Coelhinho da Páscoa e distribuição gratuita de pipoca

