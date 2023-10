Holambra de Olho no Lance: Municipal recebe jogo das estrelas no aniversário da cidade

Foi aberto na manhã desta terça-feira, 03, o 11º Fórum Internacional de Educação da Região Metropolitana de Campinas. A atividade, que se estende até o dia 5 de outubro no Parque de Exposições da Expoflora, reúne educadores, profissionais ligados ao setor e um time de 12 palestrantes para debater políticas públicas voltadas ao aprimoramento do ensino na RMC.

A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito da cidade, Fernando Capato; do vice, Miguel Esperança; do presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC e prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis; do diretor executivo da AGEMCAMP, Eliziário Barbosa Ferreira, e do Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UNICAMP, Fernando Antônio Santos Coelho; da diretora municipal de Educação de Holambra e coordenadora da Câmara Temática, Claudicir Picolo; dos prefeitos Lucas Sia, de Artur Nogueira; Fábio Polidoro, de Pedreira; Dario Pacheco, de Vinhedo; além secretários de Educação e vereadores da região.

LEIA TAMBÉM:

Em seu discurso, Capato enfatizou a importância da iniciativa. “Uma grande oportunidade de troca de experiências e de aprendizado que nos permitirá construir conjuntamente diretrizes decisivas para a Educação na região”, falou. “Diretrizes que possam, quem sabe, servir de exemplo para São Paulo e para o Brasil”.

Herbert Lima, secretário de Educação de Sobral (CE), abriu as palestras do dia e falou sobre a experiência à frente do município – destaque nacional na área. Em seguida foi a vez da pedagoga e doutora em Educação pela UNICAMP, Maria Teresa Eglé Mantoan, tratar do tema “Uma escola para todos: os desafios da diferença na educação”. Para finalizar as atividades do primeiro dia, Maria Aparecida Guedes Monção abordou “A educação infantil no Brasil: trajetórias e desafios atuais”.

Além das palestras, a programação contou com apresentações artísticas e culturais da Fanfarra Amigos de Holambra; de Renan Inquérito, do Abrakbça; e do Quinteto Cultura, de Hortolândia.

Para o 2º dia do evento estão previstas as palestras de Oliver Lima, com o tema “A criança como portadora do inédito”, e de Lucelmo Lacerda, que irá tratar de “Inclusão escolar baseada em práticas baseadas em evidências”. César Nunes falará sobre “O direito à educação e a educação como direito, direitos de aprendizagem e o protagonismo da ação docente na produção da educação inclusiva”. Já Plínio Silvestrini tratará de “Educação Especial: entre teorias e práticas”. Para encerrar, Clara Maria Silva, da Universidade de Florença, na Itália, abordará a “Evolução dos serviços de educação de Infância na Itália”.

O evento é destinado aos educadores em exercício nas escolas públicas da RMC. Mais informações e a programação podem ser obtidas por meio site https://holambra.sp.gov.br/forum2023/.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui