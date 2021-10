Holambra comemora 30 anos de emancipação com diversas atrações gratuitas

Holambra completa nesta quarta-feira, 27, 30 anos de emancipação político-administrativa. O feriado correspondente foi transferido por meio de decreto para o dia 29, sexta-feira, quando as comemorações tem início com a realização de ato cívico a partir das 9h no Paço Municipal.

Durante o evento, o Hino de Holambra será interpretado pelo músico e compositor Reinaldo Occhiotto Júnior, autor da obra. Haverá ainda apresentações artísticas com participação dos Gaiteiros de Holambra, grupo de dança típica holandesa e Fanfarra Amigos de Holambra, além da dramatização da história do município encenada por alunos da Escola Parque dos Ipês. Ao final, degustação do bolo de aniversário e uma chuva de pétalas especial.

No sábado, a Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira, de São Paulo, se apresentará no Teatro Municipal com repertório recheado de músicas de desenhos consagrados da Disney, como Aladin, A Bela e a Fera e O Rei Leão. No domingo, as comemorações continuam na instalação de guarda-chuvas coloridos da Alameda Maurício de Nassau com a Orquestra de Viola Caipira de Holambra interpretando clássicos da música sertaneja e de raiz em mais uma edição do projeto Viola, Café e Flores.

Ainda no domingo, 31 de outubro, duas sessões de teatro encerram a programação: às 15h e às 19h30, a Cia. Galhofeiros apresenta a peça infantil “A História da Fofoca na Vida da Bruxa Boboca”. Para assistir as apresentações no Teatro Municipal é necessário a retirada antecipada de convites no Espaço do Empreendedor, localizado no Paço Municipal, até quarta-feira, 27, das 8h às 17h. O número de vagas para cada espetáculo é limitado.

“Comemorar o aniversário de emancipação da cidade nesse momento de retomada tem um sabor especial. Todo aniversário representa um ciclo. E é com otimismo e perseverança que Holambra inicia mais um ano de autonomia. Devemos, mais do que nunca, comemorar”, afirma o prefeito Fernando Capato.

A diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, falou sobre a programação. “Teremos atrações para todos os públicos, com talentos da cidade e a participação especial da Banda Sinfônica, que vem de São Paulo. Após tantos dissabores causados pela pandemia, é hora de retomarmos o rumo natural e mostrar Holambra do jeito que ela realmente é: uma cidade apaixonante”, disse.

Confira a programação de aniversário:

29 de outubro, a partir das 9h, no Paço Municipal: Ato cívico, apresentações artísticas com Gaiteiros de Holambra, dramatização da história da cidade por alunos do Parque dos Ipês, dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra, chuva de pétalas, degustação de bolo e food-trucks.

30 de outubro, às 19h30, no Teatro Municipal: Apresentação da Banda Sinfônica Armando de Arruda Pereira, com temas clássicos da Disney.

31 de outubro, às 10h, na Alameda Maurício de Nassau: Viola, Café e Flores.

31 de outubro, às 15h e às 19h30, no Teatro Municipal: Peça teatral “A História da Fofoca na Vida da Bruxa Boboca”, com a Cia. Galhofeiros.