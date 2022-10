Holambra celebra 31 anos com show de Thaeme e Thiago e ampla programação

Holambra completa, no dia 27 de outubro, 31 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data, a Prefeitura preparou uma programação especial e gratuita durante todo o mês – que começa neste sábado, 08, com sessão de cinema na Escola Municipal Recanto das Palmeiras e termina no dia 29, com grande show da dupla Thaeme e Thiago na Rua da Amizade.

A primeira atração deste sábado, 08, começa às 19h, com exibição do filme Luca, uma animação da Disney, aberta a toda a família na unidade escolar do bairro Palmeiras. No mesmo dia, às 19h30, holambrenses podem curtir o espetáculo “Memórias de Van Gogh”, em cartaz no Teatro Municipal. Domingo, 09, no mesmo horário, a peça será reapresentada.

O cinema volta à programação no dia 11, véspera do Dia das Crianças: desta vez, a meninada irá curtir a exibição de Trolls 2 no Parque Cidade das Crianças, às 19h30. No mesmo local, na quarta-feira, 12, a partir das 13h, shows de mágica e de palhaços, apresentação de teatro, brinquedos infláveis, além da distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca prometem animar o dia dedicado aos pequenos.

No sábado, 15, o filme Pets Unidos será exibido no Salão Comunitário do bairro Fundão, a partir das 19h. A festa chega ao Imigrantes no dia 22 de outubro, quando a criançada poderá se divertir a valer com brinquedos infláveis, pintura facial, atividades esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e algodão-doce em mais uma edição do Brincando no Bairro, que ocorrerá na praça da Quinta-feira de Sabores entre 9h e 14h. Mais tarde, às 19h, no Teatro Municipal, é a vez do espetáculo Édipo Rei ser encenado. No domingo, 23, a peça volta a ser apresentada nos mesmos local e horário.

“As sessões de cinema e as apresentações de teatro contam com número de vagas limitado para garantir a segurança e comodidade de todos”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. Segundo ela a entrada se dará por ordem de chegada.

Aniversário com show de Thaeme e Thiago

No dia 27 de outubro, data do aniversário da cidade, um Ato Cívico será promovido pela Prefeitura a partir das 9h no Paço Municipal. Durante o evento estão previstas apresentações dos Gaiteiros de Holambra, do grupo de dança típica holandesa, da Fanfarra Amigos de Holambra e do Coral do Grupo Reviver, da Terceira Idade. O evento também contará com declamação de poema e a participação de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e das Escolas Acalanto e Parque dos Ipês. Ao final, degustação do bolo de aniversário e chuva de pétalas.

A Quinta-Feira de Sabores, realizada na Praça dos Imigrantes entre 17h e 22h, não ficará de fora das comemorações. O grupo de pagode Pura Opção vai agitar o espaço com muita música ao vivo e a tradicional diversidade gastronômica do evento.

Na sexta e no sábado, dias 28 e 29, ocorrerão apresentações musicais na Rua da Amizade (Rua Coberta), começando com shows gospel a partir das 19h30.

Para finalizar a celebração, no sábado, Bruno Valente abre a noite com muito sertanejo e country. Em seguida, Thaeme e Thiago, cantores apadrinhados por Sorocaba, da dupla com Fernando, prometem resgatar vários estilos diferentes, homenageando diversos ritmos brasileiros como o pagode e o forró, sem deixar de lado as raízes e os sucessos “Deserto”, “O que acontece na balada”, entre outros emplacados em rádios por todo o país e com milhões de reproduções em plataformas de streaming. São 7 discos e 4 DVDs lançados em 9 anos de carreira.

“Preparamos uma programação diversificada, com atrações para as crianças, os jovens e os adultos, para que todos tenham a oportunidade de celebrar esta data tão especial”, disse o prefeito Fernando Capato. “A apresentação de Thaeme e Thiago, uma dupla com projeção e sucesso nacional, será um presente especial à nossa cidade”.

Ainda no dia 29, o Moinho Povos Unidos inaugura a exposição permanente de quadros intitulada “Histórias que movem moinhos”, com entrada gratuita para moradores que apresentarem o Cartão Cidadão. O acesso será pago para turistas e visitantes durante todo o horário de funcionamento do atrativo, de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h.

Confira a programação gratuita de aniversário:

8 de outubro, às 19h:

Sessão de Cinema com o filme Luca

Local: Escola Recanto das Palmeiras, no Palmeiras

8 de outubro, às 19h30:

Espetáculo “Memórias de Van Gogh”

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

9 de outubro, às 19h30:

Espetáculo “Memórias de Van Gogh”

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

11 de outubro, às 19h30:

Sessão de Cinema com o filme Trolls 2

Local: Parque Cidade das Crianças

12 de outubro, a partir das 13h (Dia das Crianças):

Shows de mágica e de palhaços, apresentação de teatro, brinquedos infláveis e distribuição gratuita de algodão-doce e pipoca

Local: Parque Cidade das Crianças

15 de outubro, às 19h:

Sessão de Cinema com o filme Pets Unidos

Local: Salão Comunitário do bairro Fundão

22 de outubro, a partir das 9h:

Brincando no Bairro com brinquedos infláveis, pintura facial, atividades esportivas, gincanas e distribuição de pipoca e algodão-doce

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

22 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

23 de outubro, às 19h:

Espetáculo Édipo Rei – classificação indicativa 13 anos

Local: Teatro Municipal, no Morada das Flores

27 de outubro, a partir das 9h:

Ato Cívico com apresentações artísticas dos Gaiteiros de Holambra, Grupo Reviver, dança típica holandesa, Fanfarra Amigos de Holambra, chuva de pétalas e degustação de bolo

Local: Paço Municipal

27 de outubro, a partir das 17h:

Show do Grupo Pura Opção na Quinta-feira de Sabores

Local: Praça dos Imigrantes, no Imigrantes

28 de outubro, a partir das 19h30:

Shows Gospel

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

29 de outubro, às 9h:

Inauguração da Exposição Permanente “Histórias que movem moinhos”

Local: Moinho Povos Unidos

Gratuito apenas para moradores com Cartão Cidadão

29 de outubro, a partir das 19h30:

Shows de Thaeme e Thiago e de Bruno Valente

Local: Rua da Amizade (Rua Coberta)

