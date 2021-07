Guarda Municipal dispersa 941 pessoas em toque de recolher de Campinas

Com investimentos superiores a R$100 milhões e três lançamentos de alto padrão em menos de dois anos, Grupo A.Yoshii acredita no potencial do município que escolheu para expansão dos negócios no estado de São Paulo

No passo evolutivo das cidades mais importantes do país, Campinas chega aos 247 anos, nesta quarta-feira, 14, como a única metrópole brasileira que não é capital estadual. Reconhecida como polo de alta tecnologia, a cidade é um centro gerador de empregos e desenvolvimento. Por esses e muitos outros atributos, Campinas foi escolhida pelo Grupo A.Yoshii para lançamentos residenciais de alto padrão que demandaram investimentos superiores a R$100 milhões. Desde 2019, quando chegou ao município, o grupo gerou mais de 1.500 vagas diretas e indiretas de trabalho.

Sede da Região Metropolitana de Campinas, o município responde por um PIB per capita superior a R$ 50 mil. Localizada estrategicamente próxima à capital, a cidade conta com uma das mais completas estruturas logísticas do Brasil e tem no Aeroporto Internacional de Viracopos uma porta de exportação para cerca de 200 países. “Os investimentos da construtora, direcionados ao município a partir de três lançamentos de alto padrão, consideram, entre outros aspectos, a importância econômica de Campinas no cenário nacional e a qualidade de vida que a cidade oferece”, afirma Rogério Venturini, diretor comercial da A.Yoshii.

Entre os diferenciais da empresa estão os projetos arrojados e modernos, assim como a qualidade superior de acabamento e o compromisso cinquentenário de entrega dos empreendimentos no prazo estipulado. Em menos de dois anos, a A.Yoshii já realizou três lançamentos de alto padrão na cidade. “Primeiro foi o Le Rêve, que será um dos prédios mais altos de Campinas. A previsão de entrega é em 2023. Ele foi comercializado de forma muito rápida porque existia uma demanda reprimida para esse tipo de produto aqui”, diz Venturini.

O diretor comercial destaca, ainda, outros dois empreendimentos recém-lançados: Legend e Harmonie. Localizados no bairro Nova Campinas, os edifícios se destacam pelo conceito funcional, sofisticado e contemporâneo. “Além disso, oferecem vista privilegiada da região que mais cresce na cidade”, completa.

Em tão pouco tempo de atuação no município, a construtora já investiu mais de R$ 100 milhões. “Compramos vários terrenos em bairros nobres da cidade e abrimos um showroom com espaço para mais de 12 apartamentos decorados. Esse é outro diferencial nosso, concentrar todos os lançamentos num único local, com infraestrutura completa de atendimento. A cidade, sem dúvidas, oferece um panorama favorável aos negócios e o Grupo A.Yoshii vai continuar investindo para lançar novos projetos e, consequentemente, abrir novos postos de trabalho”, finaliza Rogério Venturini.

Sobre a A.Yoshii

Desde 1965, a A.Yoshii atua na construção e incorporação de imóveis residenciais e comerciais de alto padrão. Localizados nos bairros nobres de Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas, os empreendimentos se tornaram cartões postais dessas cidades. Com pontualidade na entrega e excelente padrão de acabamento, a construtora executa suas obras com excelência e inovação, priorizando as demandas do mercado, os anseios dos compradores, a segurança do trabalhador e a conservação ambiental. Mais informações: www.ayoshii.com.br.

Sobre o Grupo A.Yoshii

Fundado há mais de 55 anos, o Grupo A.Yoshii já construiu mais de 2 milhões de m² do Sul ao Nordeste do Brasil, entre obras industriais, edifícios corporativos e residenciais, escolas, universidades, teatros e centros esportivos. É composto pela A.Yoshii Engenharia, com sólida atuação em construções de edifícios residenciais e comerciais de alto padrão em Londrina, Maringá, Curitiba e Campinas; pela Yticon Construção e Incorporação, que realiza empreendimentos econômicos, localizados em regiões de potencial valorização em municípios do Paraná; e pelo Instituto A.Yoshii, voltado para a inserção social e democratização cultural. Além disso, atua em Obras Corporativas, atendendo grandes corporações em suas plantas industriais, nos mais variados segmentos da economia, como papel e celulose, alimentício, químico, agronegócio, energia, assim como usinas sucroalcooleiras, centros logísticos, plantas automobilísticas, entre outros. Mais informações: www.ayoshii.com.br.