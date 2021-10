Guarda de Jaguariúna diz que recebeu oferta de R$ 500 mil para liberar carreta com 2,7 toneladas de maconha

Jaguariúna superou a marca de 2,2 mil vagas de trabalho criadas na cidade neste ano. Segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, no mês de agosto o município abriu mais 304 postos com carteira assinada. No acumulado dos oito primeiros meses do ano, o saldo positivo é de 2.249 vagas em Jaguariúna.

Os dados de agosto foram divulgados nesta quarta-feira, 29, no portal do Novo Caged. O destaque no mês de agosto foi o setor de serviços, que gerou 240 das 304 vagas abertas em Jaguariúna.

O recorde no ano foi registrado em fevereiro, com 622 postos criados. Em julho houve o segundo melhor saldo positivo de vagas no ano, com 469 postos.

Jaguariúna conta com uma lei municipal, aprovada em 2019, que garante 50% dos novos postos de trabalho a moradores da cidade. A medida integra uma consistente política de incentivo fiscal do município, que visa atrair novos investimentos empresariais.