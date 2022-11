Grandioso musical mobiliza famílias e fecha ano letivo da Educação Infantil de Holambra

Os serviços e espaços públicos de Holambra sofrem alterações no horário de funcionamento nos dias 24 e 28 de novembro e em 2 de dezembro, datas em que a Seleção Brasileira disputa partidas válidas pela fase de grupos da Copa do Mundo de Futebol, realizada no Catar.

O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde, a Farmácia Municipal, o consultório veterinário do Programa Meu Pet, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca José Maria Homem de Montes encerrarão as atividades às 15h em 24 de novembro e 02 de dezembro. Já no dia 28, o atendimento termina às 12h. O mesmo ocorrerá com o expediente nas creches e escolas municipais. A Policlínica funcionará normalmente para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

Os ônibus de transporte público circularão de forma regular. A coleta de lixo doméstico também não sofrerá interrupção. A de resíduos recicláveis será suspensa no período da tarde de 28 de novembro. Moradores dos residenciais Flor D’Aldeia e Portal do Sol devem guardar os itens para descarte no dia 5 de dezembro.

O Parque Cidade das Crianças funcionará, como de costume, das 9h às 17h entre sexta-feira e domingo. O Moinho Povos Unidos irá interromper as atividades às 15h no dia 24 de novembro e 2 de dezembro. No dia 28 de novembro o espaço permanece fechado. Já o Parque Van Gogh ficará aberto, normalmente, das 9h às 18h entre sexta e segunda-feira.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos nos dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo:

– Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Farmácia Municipal, consultório veterinário do Programa Meu Pet, Espaço do Empreendedor e Biblioteca Municipal: expediente até às 15h nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro. Já em 28 de novembro as atividades se encerram às 12h.

– Policlínica Municipal: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

– Creches e escolas municipais: atividades se encerram às 15h nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro. Às 12h em 28 de novembro.

– Transporte público: circulação normal.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: interrupção apenas no período da tarde de 28 de novembro.

– Parque Cidade das Crianças: aberto das 9h às 17h entre sexta-feira e domingo.

– Moinho Povos Unidos: atividades se encerram às 15h nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro. Em 28 de novembro, não abre.

– Parque Van Gogh: aberto, normalmente, das 9h às 18h entre sexta e segunda-feira.

