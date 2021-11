Governo do Estado iniciou as obras de recuperação da Estrada Vicinal Fioravante Carlotti em Pedreira

O Governo do Estado de São Paulo iniciou, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), as obras de recuperação da Estrada Vicinal Fioravante Carlotti, em Pedreira, que serve de ligação da Rodovia João Beira (SP-95) ao bairro de Duas Pontes. No total serão recuperados 5 quilometros e 300 metros de Pavimentação Asfáltica.

Os serviços fazem parte da primeira fase do Programa Novas Estradas Vicinais do Governo do Estado e são de total responsabilidade do DER, ligado à Secretaria de Logística e Transportes”, destaca o prefeito Hamilton Bernardes Junior que esteve no local conferindo o início do projeto.

O Programa Novas Estradas Vicinais faz parte de um pacote de obras de infraestrutura para auxiliar na retomada do crescimento econômico. Segundo o governo do Estado, serão aplicados R$3,3 bilhões somente na recuperação das vicinais paulistas, com a geração de 30 mil empregos.