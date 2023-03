Governo de SP retira obrigatoriedade de uso de máscaras no transporte público

Cidade recebe pelo segundo ano consecutivo um dos principais eventos do mercado de condomínios, nesta quinta-feira, 02

Após o sucesso da primeira edição, Indaiatuba receberá pela segunda vez o “Café com Síndico”, um dos principais eventos do ramo que tem como proposta qualificar a gestão dos condomínios e a atuação dos profissionais, prestadores de serviços e empresas que estão presentes neste mercado que cresce em ritmo acelerado e vem demandando cada vez mais a profissionalização dos agentes envolvidos.

O evento, novamente organizado em parceria com a empresa Memphis Administração de Condomínios, acontece nesta quinta-feira, 02, a partir das 16h, no Mosteiro Itaici, localizado na Estrada Municipal José Boldrini, 170 – Chácaras Videiras de Itaici, com entrada gratuita para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

A programação terá inicialmente um coffee break seguido de exposição e visitação aos estandes, onde empresas, prestadores de serviços e profissionais do ramo poderão estabelecer relações, troca de ideias e informações que visam abrir espaço para o surgimento de novas soluções e tecnologias a serem incorporadas na gestão condominial.

“A expectativa para esse evento é que as pessoas encontrem novas e importantes informações, estabeleçam contatos com empresas e consigam promover a união entre eles que resulte em novas soluções em prol de uma gestão mais eficiente e transparente. Um dos principais objetivos do Café com Síndico para 2023 é crescer levando informação de qualidade e o máximo de conhecimento a todas as pessoas que participam de cargos administrativos dentro dos condomínios”, explica a administradora de empresas e diretora do Café com Síndico, Luciana Henrique Remondi.

A primeira palestra na programação ficará a cargo da advogada Dra. Amanda Amaral, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB de Campinas, que vai abordar os trâmites legais para a implantação de um condomínio e os desafios diante da falta de recursos e estrutura nessa etapa inicial. Em seguida, o Dr. Rodrigo Karpat, referência em direito imobiliário e questões condominiais, vai apresentar o tema da responsabilidade civil e criminal do síndico, abordando também os direitos garantidos aos gestores e as perspectivas do mercado condominial para 2023.

Além de todo esse conteúdo e oportunidade de qualificação, os participantes ainda participarão de um sorteio de R$ 1.000,00 ao final do evento.

Serviço:

Café com Síndico

Data: 2 de março

Local: Mosteiro Itaici – Estrada Municipal José Boldrini, 170 – Chácaras Videiras de Itaici – Indaiatuba

Horário: a partir das 15h30

Programação:

16h – Credenciamento + Abertura do Coffee Break e visitação aos estandes

20h – Palestra – Dra. Amanda Amaral

21h – Palestra – Dr. Rodrigo Karpat

22h – Sorteio de R$ 1.000,00 para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, gestores/gerentes prediais e presidentes de associações.

ENTRADA GRATUITA para síndicos, subsíndicos, conselheiros, zeladores, porteiros, tesoureiros, presidentes de associações residenciais, gerentes e gestores prediais.

Inscrições pelo link:

https://cafecomsindico.com/eventos

