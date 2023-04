Governo de SP apoia projeto que forma goleiros em Americana

A Extra Máquinas – SP Ltda., chega ao Estado de São Paulo com o centro de distribuição exclusivo na RMC dos produtos XCMG – Brasil

Com objetivo de atender a demanda gerada por novos empreendimentos imobiliários e obras de infraestrutura no estado de São Paulo, a Extra Máquinas inaugura nesta sexta-feira, 28, seu centro de distribuição exclusivo da maior indústria de maquinário de construção da China, a XCMG – Brasil Indústria, em Sumaré. A empresa investiu 20 milhões de reais e foi instalada no Parque das Indústrias. A área de 25 mil metros quadrados reúne vendas de máquinas novas e seminovas, oficinas, amplo estoque de peças originais, showroom e campo de provas. Ao todo, mais de 100 empregos diretos serão gerados.

A Extra Máquinas é uma empresa de 40 anos, nata no estado do Mato Grosso, seu fundador, nascido na cidade de Campinas, tornou-se o maior distribuidor da XCMG no Brasil. A companhia atua como distribuidor exclusivo da marca, nos estados do Mato Grosso, Pará, Goiás e Distrito Federal, através de suas coligadas. A vinda para São Paulo levou em conta o mercado de construção civil paulista, que representa 27,6% da construção brasileira e 4% do PIB do País e o reconhecimento da fábrica XCMG. A multinacional deu a concessão paulista da marca, à Extra Máquinas pelos seus resultados comerciais, com destaque para o pós-venda.

LEIA TAMBÉM:

O complexo de varejo foi instalado em Sumaré devido a localização estratégica às margens da Rodovia Anhanguera, que é conhecida como “a 5ª Avenida dos equipamentos no Brasil”. A fábrica da XCMG Brasil Indústria em Pouso Alegre/MG, produz em grande escala uma ampla gama de produtos e tem a linha mais completa e competitiva do mercado. O complexo de distribuição também atuará com a locação de todos os equipamentos de terraplanagem, guindastes superpesados, pavimentação, perfuratrizes e plataformas elevatórias.

A XCMG é a terceira maior fabricante de equipamentos para construção do mundo e busca obter essa liderança também no Brasil. “A XCMG espera que a Extra Máquinas exerça no estado de São Paulo a mesma liderança de vendas conquistada nos outros estados onde já representa a marca e com muito sucesso devido seu corpo de vendas preparado para atender a demanda de seus clientes e pelo seu serviço de pós-venda. Nossa expectativa com esta inauguração é ocuparmos um lugar de destaque em um dos estados mais importantes do país e buscar o market share alcançado nos demais estados, afirmou Tian Dong, VP da XCMG Brasil.”

“A Extra Máquinas é hoje a empresa com maior número de metros quadrados dedicados à marca no Brasil, cerca de 200.000 m2. A unidade chega a Sumaré para atender o mercado do estado de São Paulo e ser um centro de logística, dando suporte a todo o Grupo e atendimento rápido aos clientes. A nossa intenção é criar a maior e melhor concessionária da América Latina. Queremos fornecer aos nossos clientes um atendimento de excelência, com uma ampla gama de produtos e serviços de alta qualidade, além de uma experiência única de compra e pós-venda”, conta o presidente da empresa, Pérsio Domingos Briante.

Outro ponto importante para a instalação da unidade no estado foi a retomada das vendas de maquinários. A estimativa para este ano é de um crescimento total em torno de 4% sobre os números de 2022, tanto para o segmento de máquinas da linha amarela como para todo o setor de equipamentos para construção. A avaliação é dos organizadores do Estudo Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção, divulgado pela Sobratema.

“A expectativa da empresa é colaborar com o crescimento do setor e consolidar a marca no estado. “São Paulo vai representar um grande fator de desenvolvimento para a Extra e a XCMG, consolidando ainda mais as marcas no mercado nacional”, afirmou o diretor comercial, Luiz Carlos Toni.

A inauguração do complexo de varejo Extra Máquinas será nesta sexta-feira, 28, às 10h, na Rodovia Anhanguera, KM 111, no bairro Nova Veneza, Sumaré.

