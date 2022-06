Governo de SP anuncia redução do ICMS e preço médio da gasolina deve ficar abaixo de R$6,50

Motorista que não regularizou o documento vencido em março e abril de 2021 tem mais uma oportunidade para normalizar

O Detran.SP, em parceria com o Poupatempo, realizará um mutirão para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no sábado, 25. Serão oferecidas 9,3 mil vagas para condutores que tiveram suas habilitações vencidas em março e abril de 2021. De acordo com dados do Detran.SP, cerca de 140 mil condutores estão com as habilitações vencidas neste período.

As vagas já estão disponíveis e o agendamento deve ser feito pelos canais digitais – portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.

Também é possível regularizar a CNH pelos canais digitais do Detran.SP. O cidadão pode solicitar de forma online a renovação simplificada, sem necessidade de comparecer a uma unidade de atendimento. O único deslocamento obrigatório é para o exame médico em uma clínica credenciada ao órgão estadual de trânsito.

A punição em caso de fiscalização de trânsito para quem não regularizar o documento no prazo correto é de sete pontos na carteira, além de multa no valor de R$ 293,47.

“De forma segura e sem burocracia, o motorista pode regularizar a sua habilitação tanto digitalmente quanto presencialmente. O Detran.SP reforça que é fundamental que todos os condutores renovem a CNH no prazo correto. Respeitar a legislação de trânsito é uma questão de cidadania”, alerta Neto Mascellani, diretor-presidente do Detran.SP.

Passo a passo

A renovação da CNH pode ser feita de forma online pelo portal do Detran (www.detran.sp.gov.br), pelo portal do poupatempo.sp.gov.br ou pelo app ou do Poupatempo digital.

Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário como suspensão ou cassação do documento. Caso a pessoa opte por fazer o processo de forma presencial, deve ser feito agendamento da data no portal do Poupatempo – www.poupatempo.sp.gov.br no posto que deseja ser atendido.

Renovação das categorias C, D ou E: o primeiro passo é marcar exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas.

Para o condutor que vai renovar as carteiras de habilitação categorias A e B, selecione a data e hora para exame médico com um profissional credenciado pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada é necessário que se faça também o exame psicológico.

Pague a taxa de emissão do documento no valor de R$ 116,50 (que inclui o envio pelos Correios (Banco do Brasil, Bradesco, Santander e casas lotéricas).

A CNH no formato digital, que é válido em todo o país, é disponibilizada por meio do aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito), da Serpro (Empresa de Tecnologia da Informação do Governo Federal) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS.