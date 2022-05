Governo de São Paulo está com inscrições abertas para Selo da Diversidade

Novas instalações do CICAP foram apresentadas durante evento na manhã da quarta-feira, 27

Em solenidade presidida pelo prefeito de Monte Alegre do Sul e presidente do Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista (CICAP), Edson Rodrigo da Cunha, foi inaugurada na manhã da quarta-feira, 27, com a presença de prefeitos e representantes das nove cidades que compõem o consórcio, a nova sede institucional.

O novo endereço da sede do CICAP fica em um imóvel situado na Rua Viriato Valente, nº 513, no centro de Monte Alegre do Sul, em frente à escola estadual Clodoveu Barbosa. A nova sede é um amplo espaço para realização de encontros e desenvolvimento de ações do consórcio.

Na ocasião, também estava exposto o novo automóvel adquirido pelo consórcio, um veículo modelo Kwid, que será caracterizado com a identidade visual do CICAP e percorrerá em visita toda a região do Circuito das Águas nas ações institucionais que visam a divulgação da região como um dos principais destinos turísticos do estado de SP e do Brasil.

No uso da palavra, Edson Rodrigo da Cunha, presidente do Consórcio salientou sobre a importância da inauguração da nova sede – com instalações mais adequadas, no fortalecimento do CICAP como entidade fomentadora não só do trade turístico das nove cidades, mas também nas ações das câmaras técnicas que estão sendo desenvolvidas em conjunto, como por exemplo nos âmbitos do esporte e cultura, além da conquista da certificação dos municípios junto ao INPI das Indicações Geográficas (IG) do café, da cachaça e das rotas gastronômicas do Estado de SP.

O prefeito de Monte Alegre do Sul convidou a todos para conhecerem as novas instalações do CICAP – Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista, que funciona de segunda à sexta-feira das 08h às 17h.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito de Monte Alegre do Sul Edson Rodrigo de Oliveira Cunha como presidente.

Mais informações: www.circuitodasaguaspaulista.sp.gov.br

E-mail: [email protected]

Endereço: Rua Viriato Valente, 513, Centro, Monte Alegre do Sul/SP.