Governador volta a falar sobre construção da Barragem do Poquinha em Artur Nogueira

De acordo com Rodrigo Garcia, DAEE homologou a licitação para a nova represa

Em visita ao município nogueirense na sexta-feira, 05, o governador do Estado de São Paulo confirmou que foi realizada a homologação da licitação da nova represa no Córrego Boa Vista. Rodrigo Garcia atendeu ao pedido do prefeito Lucas Sia que havia feito a solicitação em janeiro deste ano.

Popularmente conhecido como Porquinha, o córrego receberá uma barragem que garantirá segurança hídrica para Artur Nogueira até 2.062, evitando a falta de água em períodos de estiagem. Segundo Garcia, o prazo de execução das obras pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) é de um ano e meio.

A novidade está estimada em um investimento de R$15 milhões. “É uma promessa de campanha nossa. As mudanças climáticas são grandes e precisamos garantir que a cidade esteja preparada em caso de eventos extremos, como longos períodos de estiagem”, argumento o chefe do Poder Executivo nogueirense.

Gabriela Montoya, presidente do Serviço de Água e Esgoto de Artur Noueira (Saean), explica que o pedido de verba para a construção da represa foi feito ao Governo do Estado de São Paulo, intermediado pelo secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi, e atendido pelo então governador.

Sia volta a agradecer. “O morador nogueirense já sofreu muito com a falta de água na cidade, principalmente em períodos de estiagem. A represa dará a segurança hídrica que o município tanto precisa, de modo que Artur Nogueira possa crescer e se desenvolver de forma ordenada, sem medo de faltar água para a população. Agradecemos, mais uma vez, o empenho do governador Rodrigo que têm olhado nossa cidade com tanto carinho e nos atendido em muitas demandas”, frisou.

ABASTECIMENTO PARA 40 ANOS

Atualmente, Artur Nogueira conta com o abastecimento de água por meio da barragem do Cotrins, além da captação superficial em fio d’água do Rio Poquinha e poços profundos no município.

De acordo com a diretoria técnica do Saean, a nova represa vai garantir segurança hídrica em Artur Nogueira, promovendo abastecimento necessário para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 40 anos. As projeções serão reavaliadas ao longo dos anos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular.