GCM de Artur Nogueira é equipada com novos fuzis 5.56

Entrega aconteceu com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD) e vice Davi Fernandes (PSDB)

A Prefeitura de Artur Nogueira entregou um carro 0 km e três computadores para a Associação de Jovem Aprendiz (AJA) de Artur Nogueira, na manhã de sexta-feira, 24. A cerimônia aconteceu na sede da associação, e contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), vice Davi Fernandes (PSDB), do secretário de Assistência e Desenvolvimento Social Amarildo Boer, de membros da diretoria e dos jovens aprendizes.

Sia (PSD) reafirma o compromisso da Administração Municipal em apoiar projetos sociais que beneficiam os jovens nogueirenses. “A AJA tem um papel fundamental na formação e inserção da nossa juventude no mercado de trabalho. Por isso, é fundamental que a Prefeitura esteja sempre atenta às necessidades dessa associação e de outras que desenvolvem trabalhos semelhantes”, disse.

O carro, modelo HB20 Sedan, será utilizado em trabalhos externos, como visitas a empresas para orientações e parcerias que visam atender o programa jovem aprendiz. Já os três computadores serão utilizados para as atividades de preparação do AJA, que incluem desde cursos de capacitação até a elaboração de projetos e ações que visam a inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Davi Fernandes (PSDB) pontua que, com a aquisição do carro e dos computadores, a AJA ampliará ainda mais as suas atividades e continuará beneficiando centenas de jovens da cidade. “É fundamental investir na capacitação e formação de nossos jovens, para que eles possam ter oportunidades de trabalho e crescimento profissional, além de contribuírem para o desenvolvimento social e econômico da cidade”, disse.

A Associação de Jovem Aprendiz atua há mais de 10 anos em Artur Nogueira, oferecendo cursos de capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura, que tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de geração de emprego e renda para a juventude local.

