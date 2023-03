GCM de Artur Nogueira adquire rádio que facilita comunicação entre forças policiais da região

Secretaria de Educação defende investimento na Educação Especial para profissionais da Rede Municipal

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Educação, está realizando um ciclo de capacitações na área da Educação Especial. O objetivo, segundo a pasta, é fortalecer o cuidado com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Rede de Ensino nogueirense.

LEIA TAMBÉM:

A secretária de Educação do município, Débora Sacilotto, ressalta que a formação continuada é essencial para se construir escolas, cidadãos e profissionais mais competentes, éticos e humanos. “Ao longo de todo, o ano temos inúmeras capacitações organizadas pela Secretaria de Educação. Queremos enquanto gestão, contribuir com projeto pedagógico atualizados, garantindo o pleno aprendizado das crianças”, explica.

O principal assunto abordado foi a Análise do Comportamento Aplicada. Participaram do ciclo de capacitações os colaboradores do Centro de Referência em Atendimento Educacional Especial (Craee) e Centro de Referência em Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Cratea), da Rede de Apoio das Unidades de Ensino Fundamental e Infantil, e os profissionais de Apoio Escolar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui