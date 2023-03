Futuros agentes da Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse iniciam curso de formação

Ação será on-line e gratuita no dia 8 de março; inscrições estão abertas

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse e o Sebrae-SP realizam na quarta-feira, 08 de março, Dia Internacional da Mulher, o evento “Mulheres inspiradoras e seus negócios”. A ação contará com a participação da empreendedora Iara Battoni, da empresa Janela Namoradeira, vencedora do Prêmio Mulher de Negócios em 2022; e com a empresária Rosielle Pegado, reconhecida na região por mudar toda a sua trajetória profissional abrindo novas possibilidades para empreender.

Juntas elas vão falar sobre os desafios do empreendedorismo feminino, inteligência nos negócios e darão orientações para como as mulheres da região podem aproveitar as oportunidades para empreender ou potencializar o negócio que já existe.

O evento acontece das 18h30 às 19h30, no formato on-line. As mulheres interessadas podem se inscrever pelo link: bit.ly/inspiraçãoPosse ou de forma presencial no Posto do Sebrae Aqui: localizado no AgilizaPosse – sala 3, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 955 – Centro.

LEIA TAMBÉM:

“Essa é mais uma oportunidade para as mulheres da nossa cidade que sonham em começar a empreender ou que almejam melhorar o seu negócio, a partir da experiência dessas duas grandes empresárias que tem se destacado no mercado”, comenta o prefeito João Leandro Lolli. “A parceria entre Santo Antônio de Posse e o Sebrae tem rendido ótimos resultados para a nossa cidade, tanto no suporte aos pequenos e médios empreendedores, quanto na diversificação da economia local, gerando oportunidades para todos os possenses”, conclui.

Ter o próprio negócio está cada vez mais se tornando uma opção na mente das mulheres. Pesquisa do Sebrae-SP aponta que 42% das mulheres adultas do Estado afirmam ter o sonho de ter um negócio próprio. Esse desejo reflete diretamente na participação delas entre os empreendedores iniciais, com até 3,5 anos no mercado: passou de 44,6% em 2020 para 46% em 2021. Em Santo Antônio de Posse, 46% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) ativos no momento na cidade são mulheres.

“Queremos mostrar que o empreendedorismo feminino não é só uma realidade, mas uma oportunidade de transformação de vida. Temos muitas mulheres com potencial empreendedor na cidade e queremos ajudá-las a começar ou potencializar seus resultados”, destaca a consultora de negócios do Sebrae-SP, Tais Camargo.

Mais informações no posto do Sebrae, localizado no AgilizaPosse – sala 3, Rua Dr. Jorge Tibiriçá, 955 – Centro. O acesso à transmissão será enviado para o e-mail e/ou WhatsApp cadastrados.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui