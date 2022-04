Fundo Social de Jaguariúna prorroga inscrições para curso gratuito de patchwork criativo

A Prefeitura de Jaguariúna publicou na edição da Imprensa Oficial desta terça-feira, 05, a relação da análise curricular e resultado preliminar do processo seletivo simplificado para contratação de estagiários. Os candidatos agora têm até o próximo dia 13 de abril para apresentar recursos. No próximo dia 20, será divulgado o resultado do julgamento dos recursos e, no dia 27, o resultado final com os selecionados será publicado.

O processo seletivo de estagiários é conduzido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social e foi aberto no último dia 23 de março. São oferecidas, no total, 188 vagas, para as mais diversas áreas, como administração, direito, arquitetura e urbanismo, educação física, pedagogia e psicologia, entre outras. As bolsas-auxílio variam de R$ 700, para níveis médio e técnico, a R$ 1.212, para nível superior.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, o objetivo é a “contratação de estagiários para atuação nos departamentos e setores da Administração, com objetivo de proporcionar aos estudantes, regularmente matriculados nas instituições de ensino, oportunidade de realização de estágio remunerado, visando o aprendizado e a complementação da formação acadêmica”.

Confira a relação completa da análise curricular e resultado preliminar do processo seletivo na Imprensa Oficial de Jaguariúna, no link: www.municipio.jaguariuna.sp.gov.br/servicos/36/imprensa-oficial.html.