Fundo Social de Holambra promove Campanha de Arrecadação de Brinquedos

A Prefeitura de Holambra vacina nesta quarta-feira, 15, moradores a partir de 85 anos. O atendimento será realizado por ordem de chegada, no Salão da Terceira Idade, das 8h às 12h e entre 13h e 15h (ou até o término das doses). É necessário apresentar Cartão Cidadão, documento oficial com foto e comprovante de vacinação.

“Serão vacinados apenas os moradores desta faixa etária que tenham recebido a segunda dose há pelo menos 6 meses”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias.

Adolescentes entre 12 e 17 anos

A Prefeitura irá vacinar também nesta quarta-feira, 15, no Salão da Terceira Idade, moradores entre 12 e 17 anos contra Covid-19. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, das 8h às 12h e entre 13h e 15h – ou até o término das doses. É preciso apresentar documento oficial com foto e também Formulário de Autorização de Vacinação assinado pelos pai, mãe ou responsável legal, disponível em www.holambra.sp.gov.br, na aba Serviços, Vacina: Termo de autorização. A apresentação é obrigatória mesmo que o jovem esteja acompanhado. O município aguarda novos lotes do antígeno para a distribuição de primeira dose em holambrenses a partir de 18 anos.

2ª dose

Moradores que estão com a segunda dose das vacinas FioCruz/Astrazeneca ou Butantan/Coronavac atrasadas ou programadas para 16 ou 17 de setembro devem ir ao Salão da Terceira Idade na quinta ou na sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 15h. Não é necessário realizar agendamento. Basta comparecer ao local com o comprovante de vacinação e documento oficial com foto. “O complemento será aplicado somente em quem recebeu a primeira dose no município”, informa Iglecias. “É importante reforçar que não adiantamos a aplicação das doses. É estritamente necessário aguardar a data indicada no comprovante de vacinação”.