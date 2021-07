Fundo Social de Holambra disponibiliza agasalhos arrecadados na campanha Inverno Sem Frio

A Prefeitura de Holambra distribui nos dias 26 e 27 de julho cerca de 2.350 kits de alimentação escolar para estudantes matriculados na rede pública municipal de ensino. A entrega será realizada entre 12h e 18h na unidade em que o aluno está matriculado.

Crianças e jovens que frequentam as escolas Parque dos Ipês e Maria José Moreira Van Ham (Jardim das Primaveras) devem retirar os itens, neste mesmo horário, no Ginásio Municipal de Esportes. O pai, a mãe ou o responsável legal do aluno precisará apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante.

A mudança no local de entrega foi necessária, de acordo com a diretora interina de Educação, Claudicir Pícolo, em função da falta de espaço, com a retomada das aulas presenciais, para montagem e armazenagem dos kits nas duas maiores escolas do município. “Além disso, com o retorno das atividades, a merenda voltou a ser servida. O kit atua, agora, como um complemento e conta, a partir deste momento, exclusivamente com alimentos não-perecíveis e ovos”.

A distribuição é feita para todos os estudantes da rede municipal de ensino, do berçário ao 9º ano do ensino fundamental e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Holambra retomou as aulas presenciais na rede municipal no dia 28 de junho. O retorno, que segue rígidos protocolos de prevenção ao novo coronavírus, é gradual e opcional, com limite, nesta primeira fase, de até 35% da capacidade de estudantes em cada sala de aula por dia.

Serviço: Entrega de kits de alimentação escolar para alunos da rede pública municipal

Data: 26 e 27 de julho

Horário: 12h às 18h

Local: Unidade em que o estudante está matriculado.

Para alunos das escolas Parque dos Ipês e Maria José Moreira Van Ham (Jardim das Primaveras), a entrega será feita no Ginásio Municipal de Esportes.

É necessário apresentar um documento de identificação, como RG ou CPF, e o Cartão Cidadão do estudante