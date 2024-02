Folia no Circuito tem atrações para todos os gostos

Nova competição profissional de kart é a única do interior com chancela da FASP e vai oferecer premiações de mais de R$200 mil

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí vai começar em Paulínia. A mais nova competição profissional do Estado de São Paulo terá sua primeira etapa neste sábado, 10, no Kartódromo Internacional San Marino, a partir das 7h. As inscrições ainda podem ser feitas pelo site https://sanmarinokart.com.br/campeonato. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita.

É a primeira competição oficial do complexo dedicado ao kartismo localizado em Paulínia, na Região Metropolitana de Campinas, com a chancela e a supervisão da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP). O campeonato terá 12 categorias e nove etapas, com encerramento no dia 30 de novembro.

LEIA TAMBÉM:

Os pilotos já entram na pista na sexta-feira, 09, com sessões de treinos oficiais. Também na sexta haverá sorteio de motores e de eixos e sorteio e lacração de pneus. No sábado, haverá warm up, tomadas de tempos e duas baterias de cada categoria.

O evento vai oferecer mais de R$200 mil em prêmios a pilotos e equipes, por meio de sorteios de karts zero completos, pinturas personalizadas de capacetes, entre outros.

Estarão em disputa as categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Sprinter, F4 Super Sênior, F4 Master, F4 Graduados, F4 Sênior, Iame Júnior, Iame X30 Graduados, Iame X30 Sênior e Shifter – única a competir com motores próprios.

Além de ser o único campeonato federado do interior do Estado, a nova competição terá como grande diferencial a excelente relação custo-benefício, com taxa de inscrição reduzida e premiações, entre outros benefícios.

O valor da taxa de inscrição por etapa é um dos menores dentre competições de kart profissional no Estado e já inclui o abastecimento para tomadas de tempo e provas. Para as categorias Mirim e Cadete, a taxa de inscrição é de R$ 250,00. Para as categorias F4, o valor é de R$ 450,00. Já para as categorias de motores 2 tempos, a inscrição é de R$ 600,00.

As taxas de treino oficial e de pista deverão ser pagas no dia, na recepção do kartódromo. Já a taxa de locação dos motores será paga diretamente à RBC, fornecedora exclusiva para as categorias que utilizam propulsores locados e sorteados. O link para o pagamento à RBC é http://tinyurl.com/5n6twcm2.

Os pilotos também podem providenciar as filiações ou renovações das licenças diretamente com o Clube San Marino, na sede do kartódromo, até o sábado, dia das provas. O kartódromo também conta com loja de peças, pneus e acessórios para kart (KartMachine).

A competição será dividida em dois turnos: primeiro turno, da 1ª à 5ª etapa, e segundo turno, da 6ª à 9ª etapa, com um descarte obrigatório em cada um dos turnos e pontuação dobrada na etapa final – os descartes só podem ser feitos em etapas pagas. Serão conhecidos os campeões de turno ao final da 5ª e da 9ª etapa. Os campeões gerais de cada categoria serão aqueles que somarem mais pontos nos dois turnos.

A competição premiará nas nove etapas os cinco primeiros colocados, mais o pole position de cada categoria, com troféus exclusivos, no formato da árvore-símbolo do Kartódromo San Marino – que dá nome a uma das curvas do complexo –, com design especialmente criado para o evento. Também haverá troféus de 1º ao 5º colocados de cada categoria ao final de cada um dos dois turnos e a mesma premiação ao final do campeonato.

Também haverá um troféu permanente, onde serão registrados os nomes de todos os campeões gerais da competição, ao final de cada temporada, e que permanecerá em exposição na sede do kartódromo.

Patrocinadores e estrutura

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí conta o patrocínio de marcas importantes, como a Fuzzy Açaí – uma das principais fabricantes de sorvete de açaí do Brasil – e as fabricantes de chassi Mega Kart, Concept Kart, KartMini, Bravar e Thunder, além de Roger Designs, Gandolfo Estúdio e FineArt Studios, empresas especializadas na personalização de capacetes. Também apoiam o campeonato as empresas Toykids, DieselDias e Kartmachine.

A competição contará com ampla estrutura profissional, com supervisão, vistoria e diretores de prova federados, motores RBC lacrados e sorteados, fiscalização de pneus, combustível e balança, transmissão ao vivo de todas as etapas, cobertura fotográfica e divulgação para a imprensa.

Pilotos e equipes também terão a oportunidade de oferecer cotas de patrocínio a seus apoiadores, que poderão expor suas marcas e produtos em todas as etapas e nos diversos canais de mídia do evento.

A organização e a realização do Campeonato San Marino contam com uma comissão composta pelo proprietário do Kartódromo San Marino, Nizomar Andrade, além do empresário Fábio Dias, do consultor e piloto Paulo Maso, do empresário e piloto Paulo Rosa e do gerente operacional do kartódromo, Juliano Machado.

O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. O kartódromo conta com estacionamento gratuito e restaurante/lanchonete com varanda panorâmica com vista para a pista.

O endereço do San Marino é Rua Armando Botasso, 1.200, bairro Betel, em Paulínia.

Para mais informações sobre o campeonato, entre em contato: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

Campeonato San Marino 2024

Local: Kartódromo Internacional San Marino

9 ETAPAS

10/02

16/03

13/04

25/05

22/06

24/08

21/09

19/10

30/11 (final com pontuação dobrada)

12 categorias

Mirim

Cadete

F4 Júnior

F4 Sprinter

F4 Super Sênior

F4 Master

F4 Graduados

F4 Sênior

Iame Júnior

Iame X30 Graduados

Iame X30 Sênior

Shifter

Inscrições

Pelo link: https://forms.gle/j3TmR2UYqNLU9Wty5

Mais informações

Telefones: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

Site: https://sanmarinokart.com.br/campeonato

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui