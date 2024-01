Fim de semana tem “Festival de Talentos” e “Os três porquinhos”

Os novos conselheiros tutelares de Jaguariúna, eleitos para o quadriênio 2024/2028, tomaram posse nesta semana, em cerimônia realizada na Galeria de Prefeitos da Prefeitura de Jaguariúna.

Tomaram posse os cinco membros titulares do Conselho: Edemir Bonfim de Vasconcelos, Silvia Maria Malachias, Inamaia Maria Felippe Vicentin Mutinelli, Rosimeire Aparecida Arantes e Elton José de Oliveira.

LEIA TAMBÉM:

A atribuição do Conselho Tutelar é garantir que as crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados. Os conselheiros tutelares são essenciais na proteção da infância e adolescência no Brasil, e são responsáveis por receber denúncias de situações de violência, como negligência, maus-tratos e exploração sexual, entre outras.

O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, assinou o termo de posse dos conselheiros. Também participaram da solenidade a vice-prefeita, Rita Bergamasco, a secretária municipal de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Jaguariúna, Nelson Patrocínio, e a vice-presidente do CMDCA e responsável pelo processo de eleição do Conselho Tutelar, Renata Lopes.

Fotos: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui