Filme sobre pontos turísticos e históricos de Jaguariúna será lançado em 25 de abril no YouTube

A Prefeitura de Jaguariúna inicia a nebulização contra a dengue a partir desta segunda-feira, 22. A ação terá início nos bairros Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Cruzeiro do Sul, como parte de um plano que visa abranger todos os bairros da cidade. A nebulização será realizada sempre no período da tarde, após as 18h, horário em que se comprova maior eficácia do produto.

Além disso, a partir desta segunda-feira, também começa a nebulização casa a casa, de acordo com o cenário epidemiológico do município.

LEIA TAMBÉM:

A Secretaria de Saúde de Jaguariúna ressalta, no entanto, que outros métodos de controle de vetores, como cuidados para eliminação de criadouros de mosquito nos quintais das residências, devem ser mantidos mesmo nos locais onde haverá nebulização.

Entenda o que é o fumacê:

O fumacê, ou nebulização, consiste em um inseticida dissipado para combater o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. É uma medida adicional no combate ao mosquito, porém, deve ser utilizado com cautela, não sendo o primeiro meio de controle. O foco principal deve estar na eliminação dos criadouros. O fumacê não mata as larvas nos criadouros, portanto, é crucial o uso de larvicidas para impedir o desenvolvimento dos mosquitos.

É importante reforçar os cuidados para evitar a proliferação do vetor, como a remoção de recipientes que possam acumular água e se transformar em criadouros, além da desobstrução de calhas, lajes e ralos.

Perguntas e respostas sobre o uso do fumacê: Do que é composto o fumacê?

O fumacê é composto por uma combinação de duas moléculas (Praletrina + Imidacloprida) e solventes, utilizado por meio de aplicação espacial a ultra baixo volume (UBV).

Como o produto age para abater o mosquito?

O inseticida causa excitação no sistema nervoso dos mosquitos após o contato, resultando em sua morte.

O produto faz mal à saúde humana?

Os inseticidas são indicados pela OMS e aprovados pela Anvisa, porém seu uso deve ser racional e seguro para evitar impactos ambientais e resistência dos vetores.

Por quanto tempo o produto fica presente no ambiente?

O produto permanece por aproximadamente 30 minutos, dependendo das condições climáticas.

É necessário abrir as janelas de casa durante a aplicação?

Sim, para facilitar a entrada das gotículas do inseticida no domicílio.

Até que ponto o fumacê pode ser eficaz?

O fumacê é recomendado em situações excepcionais, como surtos ou epidemias, e sua eficácia é limitada, sendo necessária a eliminação de criadouros para aumentar seu impacto.

Como é feita a aplicação?

A aplicação pode ser realizada por equipamento costal motorizado ou veicular pesado, tendo eficácia limitada a insetos em voo no momento da pulverização.

Com essas medidas, a Prefeitura de Jaguariúna busca intensificar o combate à dengue e garantir a saúde e bem-estar da população.

