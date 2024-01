Festival The Best Beer: O festival de cerveja e gastronomia que vai agitar Campinas

O evento gratuito acontece na praça Arauto da Paz no Taquaral, em Campinas, dos dias 25 a 28 de janeiro e reúne as melhores cervejarias, bandas e opções de comida da região

Os amantes de boas cervejas e gastronomia têm um motivo para comemorar: o festival The Best Beer está chegando à cidade. O evento, que acontece de quinta a domingo (25 a 28 de janeiro), na Praça Arautos da Paz no Taquaral, promete ser uma experiência única para quem quer degustar as melhores cervejas de todos os tipos, desde as tradicionais até as artesanais, e saborear as mais variadas delícias culinárias, preparadas com muito carinho pelos expositores.

O festival contará com diversas barracas com chopp gelado com mais de 100 torneiras do mesmo, muita comida e ótimas bandas tocando ao vivo. Entre as opções de cerveja, estão algumas das marcas mais renomadas e premiadas do mercado, além de cervejarias locais que trazem novidades e sabores exclusivos. O público poderá experimentar diferentes estilos de cerveja, como pilsen, weiss, ipa, stout, sour, entre outros, e ainda concorrer a brindes especiais.

LEIA TAMBÉM:

Para acompanhar a bebida, o festival oferece um cardápio variado e irresistível, que agrada a todos os paladares. Entre as opções de comida, estão o tradicional costelão na brasa, torresmo de rolo crocante e suculento, burguers artesanais grelhados na parrila, além de comida baiana, porções diversas, lanches, pastéis, espetinhos, sucos naturais, caipirinhas, churros, crepes, waffles, sorvetes, doces variados e muitas outras delícias.

O evento também é uma ótima oportunidade para curtir com a família e os amigos. Com um espaço kids e muitos brinquedos para a criançada a diversão está garantida. Uma feirinha de artesanatos, camisetas e variedades também estará no local para garantir uma lembrança especial do evento, tudo em um ambiente agradável e seguro, com toda a infraestrutura necessária para garantir o conforto e a diversão dos visitantes.

Um dos organizadores do evento, Marcos Ferraz da MK Produções, falou como é realizar um evento como esse: “Estamos muito felizes em trazer o The Best Beer para Campinas, uma cidade que tem uma cultura cervejeira muito forte e um público exigente e apaixonado por cerveja e gastronomia. Queremos proporcionar uma experiência única e inesquecível para os visitantes, com muita qualidade, variedade e animação. Esperamos que todos se divirtam e aproveitem o festival, que foi feito com muito carinho e dedicação”, finaliza ele.

A agenda de shows conta com ótimas bandas cover e multicover, tocando muito rock’n roll de vários estilos, além de uma das melhores bandas de Flashback do país na sexta-feira, um cover perfeito da banda Queen no sábado a noite e para fechar a festa com muita animação um Esquenta de Carnaval no domingo à partir das 18 horas.

Programação:

Quinta-feira, 25: Foo Fighters Cover + especial Nirvana com a Banda UFOOS – 20h

Sexta-feira, 26: Banda Reprise Inédita com Flashback Anos 80 + Especial Coldplay – 20h

Sábado, 27

17h – Banda Side Rock (Classic e Hard Rock)

19h30: Banda Midnight Rockers (Classic e Hard Rock)

20h30: Queen Cover By Her-Majesty

Domingo, 28:

13h30: Banda Mazala (Classic Rock/Pop Rock)

16h:Banda da AM37 (Rock Nacional Anos 90/2000/Beach Rock /Especial Charlie Brown Jr.)

18h30: Esquenta de Carnaval com banda ao vivo

O horário do festival será de quinta e sexta-feira, das 18h às 22h, e sábado e domingo, das 12h às 22h. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia. Basta chegar e aproveitar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui