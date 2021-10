Festival do Bacon celebra a gastronomia no final de semana prolongado de Finados em Socorro

Retomada dos eventos itinerantes no Circuito das Águas Paulista acontece de sábado, 30, a terça-feira, 02, no Parque da Cidade; festa tem entrada gratuita e muita comida, cerveja gelada e música

Socorro oferece um motivo bem especial para se transformar na principal opção de viagem no final de semana do feriado prolongado de Finados. A estância hidromineral recebe a edição 2021 do Festival do Bacon, entre sábado, 30, e terça-feira, 02, no Parque da Cidade “João Orlandi Pagliusi”. A entrada é gratuita.

A festa, que celebra a comida de rua, marca a retomada oficial dos eventos gastronômicos itinerantes na região turística do Circuito das Águas Paulista. Serão quatro dias e três noites de muita interação e lazer em um ambiente seguro e familiar, estruturado para receber pessoas de todas as idades.

A estrutura montada no Parque da Cidade, um dos cartões-postais de Socorro, oferece ao público ampla praça de alimentação e um exclusivo espaço kids para as crianças. Pets são muito bem-vindos ao evento. Em função da pandemia da covid-19, o uso de máscara é obrigatório.

O Festival do Bacon é uma promoção da JD Eventos e Produções, empresa especializada na organização de eventos, festivais, feiras e festas, que ao longo dos anos se tornou referência de sucesso nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A programação começa no sábado, 30, às 12h, e prossegue até as 22h. No domingo, 31, e na segunda-feira, dia 1º, o festival mantém o horário de funcionamento das 12h às 22h. Já na terça-feira, 02, Dia de Finados e do encerramento, as atrações começam às 12h e terminam às 18h.



Explosão de sabores

A praça de alimentação recebe operações, com destaque para a ampla variedade de pratos que reverenciam a carne de porco, onde o bacon é o astro. São cardápios inovadores, preparados por chefs consagrados pela crítica em festivais já realizados pelo Brasil inteiro.

Entre os destaques confirmados no evento está o chef Lucas de Oliveira com o cardápio no melhor estilo Pork Ribs, Pulled Pork e Pork Belly. Já o chef Jimmy Motta traz a Socorro sua caminhoneta com saborosos hambúrgueres preparados na brasa.

O menu do festival ainda traz como destaques a costela fogo de chão, batatas ao bacon e torresmo de rolo da chef Patricila Saly. Há ainda os comemorados bacons empanados e bacons “crocks” do chef Denis Corazza. O brisket do pitmaster, de Júlio Souza, só faz crescer a dúvida do público no momento da escolha do prato.

Para acompanhar os mais diferentes hambúrgueres na parrilha e caprichados hot-dogs, o espaço contará com diferentes marcas e estilos de cervejas. Para crianças, o festival traz como opção irresistíveis churros e milkshakes de diferentes sabores e métodos de preparação.



Shows para todos os gostos

Mas as atrações do Festival do Bacon não se resumem em comida de qualidade, cerveja gelada e surpreendentes sobremesas. O evento terá uma eclética programação cultural, com um show diferente para cada dia da festa.

No sábado, 30, às 19h30, sobe ao palco a banda Rockstrada, com um repertório de músicas autorais e sucessos nacionais e internacionais. O rock and roll também predomina no domingo, 31, com a apresentação da Patronagens Band, a partir das 19h30.

Na segunda-feira, dia 1, o show é com Susy Bastos e Banda, às 19h30. O grupo embala o público com uma coletânea de sucessos do pop/rock nacional. Para encerrar o evento, na terça-feira (2), às 13h, Carol Herrero Trio transforma o Parque da Cidade em uma grande roda de samba.

Campanha solidária

O Festival do Bacon promove ao longo dos quatro dias uma campanha de alimentos com arrecadação revertida em prol do Lar São Vicente de Paulo, de Socorro.

Quem puder ajudar, basta levar um quilo do alimento de sua preferência e depositar nos pontos de arrecadação espalhados pelo recinto.