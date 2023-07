Festival de Férias de Jaguariúna tem teatro, cinema, e muito mais nesta semana

A Banda Valquíria é uma banda pop com as influências enraizadas no rock e reconhecida na RMC

Desde 1990, todo dia 13 de julho tem um significado especial para quem é brasileiro e fã de rock, gênero musical mais do que reconhecido em todo o mundo. A data ficou marcada como Dia Mundial do Rock, reconhecida no calendário do Brasil, e é comemorada por apreciadores em todo o País.

A data é especial, sobretudo, porque o rock posiciona-se como o terceiro gênero musical mais ouvido no Brasil no primeiro semestre deste ano, segundo levantamento feito pelo Spotify. Além de ter em sua história uma intensa contribuição de bandas nacionais para o gênero.

Por isso, a Banda Valquíria, que além de brasileira é jaguariunense, tem muito a comemorar. Uma ideia que nasceu por volta de 2010, com o atual vocalista Rafael, guitarrista Cristhian e baterista Ricardo, deu super certo e segue embalando os amantes do rock.

A iniciativa dos fundadores da banda naquele primeiro momento foi tocar músicas que estavam no auge dos anos 2000. “Pois a cidade tinha ótimas bandas de rock, porém eram mais voltados para o rock clássico e o heavy metal. Decidimos partir para algo mais popular, até com a intenção de conseguir tocar em alguns bares da região que não fossem especificamente de rock”, revela o vocalista Rafael.

Hoje a Banda Valquíria é uma banda pop com as influências enraizadas no rock. Numa cidade do interior, com uma cultura avessa ao rock, eles nadam contra a correnteza. “Mas a banda é uma mistura de ritmos e influências, rock, reggae, pop, hardcore, heavy metal. Somos extremamente ecléticos. A música tem que ser boa! Ter feeling, “pegada”. Tocar o coração mesmo”, contam.

Desde sua criação a banda passou por várias formulações. Além dos idealizadores, hoje a equipe conta com o guitarrista Raoni e Jesus, no baixo.

A Banda Valquíria tem músicas autorais, que foram gravadas em São Paulo com o produtor Tadeu Patolla (Charlie Brown Jr./Strike/Biquini Cavadão/entre outros), que é a “Poemas e Versos” e a outra é a “Se Deixe Levar”. “Músicas nas quais conseguirmos imprimir um pouco da influência de cada um”, conta a equipe.

Ainda há várias músicas engavetadas para sair do papel. A banda tem trabalhado neste novo material, mas ainda sem previsão de lançamento.

O rock vivo

Manter o gênero musical vivo não apenas em seus corações, mas também no coração daqueles que os prestigiam, é muito importante para os integrantes da banda. Eles cresceram em meio aos festivais e na adrenalina que eles proporcionavam, e queriam aquilo experimentar.

“Mas quando chegou a nossa vez os festivais foram ficando cada vez mais extintos. Hoje vemos cada vez menos interesse em os mais novos aprender um instrumento musical. A cidade era lotada de banda de garagem, pessoal montavam as bandas para tocar no Festival de Inverno do Centro Cultural”, relembram os integrantes da Banda Valquíria, que lamentam a falta de interesse atual.

Mas, como estão sempre ‘por aí’, reconhecem que alguns lugares tentam manter a chama acesa, mas notam que as “novas” bandas não tem lugares para se apresentar na cidade. “Somos todos de Jaguariúna. Conhecemos vários bons músicos na cidade, e a maioria dos shows são fora daqui, e esse é um sentimento geral”, dizem.

É consenso entre os integrantes da Banda Valquíria que Jaguariúna está repleta de bons artistas no âmbito musical, independente do gênero (rock, sertanejo, pagode, rap), mas lamentam que tenham a necessidade de sair da cidade para conseguir tocar. “Mas o Rock está mais vivo do que nunca! Só não está no mainstream. E todo dia novas bandas se formam nos colégios, nas garagens, tocando o som que ouvia dos pais e mantendo a chama acesa”, finalizam.

Próximos eventos

No próximo dia 29 estarão no Naga Cable Park, em Jaguariúna, animando a etapa do Brasileiro de Wake Park 2023. Além do som ao vivo, vão estar presentes os melhores atletas do Brasil, e a balada é logo após a entrega de prêmios. O som começa a partir das 18h. Os ingressos já estão à venda.

Hoje a frequência de shows da Banda é menor do que antigamente, mas eles não param. Para os interessados, fica o contato para shows: (19) 98159-6794 ou (19) 99440-2612. Instagram: @valquiriabanda.

