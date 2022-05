Festa de Santo Antônio começa no próximo final de semana com novidades para a edição de 2022

A festa contará também com evento em comemoração aos 35 anos da criação da Paróquia

A paróquia Santo Antônio de Pádua, em Pedreira, inicia no dia 28 de maio, a 47ª edição da festa em louvor a Santo Antônio, uma das mais tradicionais comemorações religiosas do Circuito das Águas Paulista. O festejo que terá como tema “Santo Antônio Destemido, recupera-se o perdido”, prossegue até dia 19 de junho, com programações religiosa e festiva, shows e quermesse na área externa da igreja. A entrada é gratuita.

As missas serão celebradas de segunda à sexta-feira às 19h30 e aos sábados e domingos, às 18 horas. Dentro da programação religiosa, acontece também a trezena de Santo Antônio a partir do dia 1º de junho, e segue até o dia do padroeiro, contando com a participação de padres da diocese, inclusive do Bispo Diocesano Som Luiz Gonzaga Fecchio. No dia 12, será realizada a carreata com a benção do padroeiro. A concentração será como de costume, no centro de eventos Monsenhor Nilo Romano Corsi com saída às 9 horas da manhã. O trajeto será o mesmo de anos anteriores, percorrendo ruas centrais da cidade de Pedreira até a frente da matriz de Santo Antônio para a bênção dos veículos e motoristas. No dia do padroeiro serão quatro celebrações, tendo a primeira às 6 da manhã, em seguida às 9 horas, 15 horas e a última às 19h30. Nesse dia acontece a tradicional bênção do “pão de Santo Antônio”.

Durante os finais de semana acontece a Quermesse com barracas diversas, Parque de Diversões, Praça de Alimentação com lanches, pastel e muitas outras novidades. Após a celebração das Santas Missas, o espaço reservado à festa na lateral da matriz, vai contar com shows ao vivo.

35 anos da criação da Paróquia Santo Antônio

A novidade este ano é o evento Adorai, que vai celebrar os 35 anos da criação da Paróquia de Santo Antônio de Pedreira. O evento acontecerá durante a programação da festa, de 16 a 19 de junho, no ginásio de esportes da Escola Estadual Dr. Sylvio de Aguiar Maya, localizado em frente a matriz de Santo Antônio.

O evento Adorai contará com missas diárias, confissões, pregações e shows com bandas católicas. A programação de shows tem como destaques: Nilton Júnior da Comunidade Pantokrator no dia 17; Eugênio Jorge ( Mensagem Brasil) no dia 18; Ministério Excelsis e Flavinho no dia 19.

Bolo de Santo Antônio

Massa fofinha e recheio caprichado. A adesão do tradicional bolo bento de Santo Antônio já está à venda pelo valor de oito reais. Ela pode ser encontrada com os agentes de pastorais, fiéis da comunidade ou na secretaria Paroquial, que funciona de terça à sexta-feira das 14 às 19 horas, aos sábados das 8 às 12 horas e no período da tarde das 13 às 16 horas, e no domingo das 8 às 11 horas.

Quem comprar o pedaço do bolo bento, ainda poderá encontrar uma das mil medalhas bentas de Santo Antônio distribuídas entre os pedaços. O bolo é confeccionado, decorado e embalado com muito esmero por voluntárias da comunidade. A entrega acontecerá nos dias 11 e 12 de junho, das 8 às 12 horas na Matriz de Santo Antônio. A renda obtida será revertida para a manutenção da igreja e das ações da Paróquia de Santo Antônio.

Bênção dos pães

A bênção dos pães acontecerá durante as celebrações do dia de Santo Antônio (13), às 6h, 9h, 15h e 19h30 na Matriz. Pede-se aos fiéis que levem seus pães para que sejam abençoados durante as celebrações.

Segundo o pároco de Santo Antônio, Padre Leandro Torres, a tradição pede que os fiéis repartam os pães bentos com outras pessoas, principalmente os enfermos, simbolizando a multiplicação dos pães onde Jesus Cristo nos ensina a partilhar.

Alguns fiéis também têm a tradição de colocar os “pãezinhos de Santo Antônio” em sacos (vasilhas, latas) de farinha e de outros alimentos, com a fé de que nunca lhes faltará o que comer.

HISTÓRIA DO PÃO DE SANTO ANTÔNIO

Antônio comovia-se tanto com a pobreza que, certa vez, distribuiu aos pobres todo o pão do convento em que vivia. O frade padeiro ficou em apuros, os pães tinham sido ‘roubados’. Atônito, foi contar ao santo o ocorrido. Este mandou que verificasse melhor o lugar em que os tinha deixado. O Irmão padeiro voltou estupefato e alegre: os cestos transbordavam de pão, tanto que foram distribuídos aos frades e aos pobres do convento. Por conta disso, católicos remetem à fartura, ao pão do Santo Antônio.

Carreata e bênção dos veículos

Uma das tradições da festa em louvor a Santo Antônio em Pedreira, a carreata terá concentração no centro de eventos Monsenhor Nilo Romano Corsi. A saída acontecerá às 9 horas da manhã, e vai percorrer ruas centrais da cidade, até chegar em frente à Matriz de Santo Antônio para benção dos veículos e motoristas.

Programação Religiosa Festa de Santo Antônio

TREZENA

01 de junho (quarta-feira) às 19h – Pe. Frei Flávio

02 de junho (quinta-feira) às 19h – Pe. Francis

03 de junho (sexta-feira) às 19h – Pe. Paulo Henrique

04 de junho (sábado) às 18h – Pe. Everton Nuchi

05 de junho (domingo) às 18h – Pe. Carlos Panassolo

06 de junho (segunda-feira) às 19h – Pe. Ildefonso

07 de junho (terça-feira) às 19h – Pe. Eder

08 de junho (quarta-feira) às 19h – Pe. Reginaldo

09 de junho (quinta-feira) às 19h – Pe. Jamil

10 de junho (sexta-feira) às 19h – Pe. Ademir

11 de junho (sábado) às 18h – Dom Luiz Gonzaga Fecchio

12 de junho (domingo) às 18h – Pe. André Corsi

13 de junho (segunda-feira)

6h – Pe. Leandro Torres

9h – Pe. Leandro Torres

15h – Pe. Leandro Torres

19h30 – Pe. Leandro Torres

Programação festiva da Festa de Santo Antônio

SHOWS

28 de maio – 20 horas – índio e Anísio

29 de maio – 20 horas – Diego Alone

04 de junho – 20 horas – New Melody

05 de junho – 20 horas – 04 TONS

11 de junho – 20 horas – DJ Moisés

12 de junho – 20 horas – EDZ (MPB e Samba)

16 de junho – 20 horas – Alexandre Reys e banda

Local: Área externa da Matriz de Santo Antônio de Pádua – Pedreira/SP

Rua Alfredo Martinelli – Vila Santo Antônio