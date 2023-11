Feira Noturna de Jaguariúna vai ter oficina de guirlandas

O Governo Federal aprovou o projeto da Prefeitura de Jaguariúna que prevê a construção de 115 casas populares no bairro Florianópolis, dentro do novo Programa Minha Casa, Minha Vida, voltado a famílias de baixa renda (faixa 1). O projeto de Jaguariúna está contemplado na Portaria número 1.482, que acaba de ser publicada pelo Ministério das Cidades.

Assim, Jaguariúna é uma das primeiras cidades a ser contemplada pelo novo Minha Casa, Minha Vida, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em julho deste ano.

Serão construídas 115 casas térreas de 54 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiros, dois dormitórios, área de serviço e garagem.

A aprovação do projeto de Jaguariúna foi confirmada pelo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, durante reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), realizada em Jaguariúna.

“Depois de muita luta nossa, de muita viagem pra Brasília, muita conversa com ministros, com secretários, com parlamentares, para viabilizar novos projetos de moradias populares para nossa cidade, agora temos a confirmação de que o nosso projeto que prevê a construção de 115 casas térreas no Florianópolis foi aprovado e fará parte do novo programa Minha Casa, Minha Vida”, disse o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB).

Agora o Governo Federal deverá publicar uma nova portaria com a autorização para a contratação dos projetos habitacionais aprovados, incluindo o de Jaguariúna – que já está pronto para ser executado, o que favoreceu a aprovação rápida da proposta.

“Estamos muito próximos de, mais uma vez, tornar realidade o sonho da casa própria para os moradores de Jaguariúna, que desde a entrega dos condomínios Jaguariúna 1 e 2, também pelo programa Minha Casa, Minha Vida, não tiveram mais acesso a esse modelo habitacional tão importante”, concluiu o prefeito.

