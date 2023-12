Feira Natalina começa nesta sexta em Artur Nogueira

Evento apoiado pela Prefeitura acontecerá nesta sexta, 08, e sábado, 09, em frente à antiga Biblioteca da Av. Fernando Arens

Artur Nogueira se prepara para receber mais uma novidade – a Feira Natalina, uma iniciativa que promete encantar moradores e visitantes com uma variedade de atrações e produtos artesanais. O evento integra a programação especial “Natal Encantado no Berço da Amizade” – organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo.

A feira estará montada em frente à antiga Biblioteca da Avenida Fernando Arens, nesta sexta-feira, 08, e sábado, 09, das 9h às 18h.

A realização do evento é da Associação de Empreendedores Colmeia Real de Artur Nogueira (Aecran), e conta com apoio da Prefeitura Municipal, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e Sicred.

As atrações do evento prometem agradar a todos os públicos, e vão reunir barracas de artesanato e opções gastronômicas deliciosas. Além disso, haverá apresentações musicais com coral e sorteio de brindes, para tornar a experiência do público ainda melhor.

